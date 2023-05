Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Entlassung seines Staatssekretärs Patrick Graichen mit einer Häufung von Fehlern in dessen Zuständigkeitsbereich begründet. In der Gesamtschau habe sich Graichen "zu angreifbar gemacht, um sein Amt noch wirkungsvoll ausüben zu können", sagte Habeck in Berlin.

Nach wochenlanger Kritik wirft Minister Habeck seinen wichtigsten Mitarbeiter raus – ob der Schritt noch rechtzeitig kam, ist offen.

Als empathischer Kumpeltyp, der sich aufmacht, die Welt zu retten, hat Robert Habeck einst die Beliebtheitsrankings unter den Spitzenpolitikern angeführt. Jetzt hat Deutschland einen ganz neuen Wirtschaftsminister erlebt. Habeck, den gnadenlosen Rausschmeißer.

Was der Grünen-Minister mit seinem bislang wichtigsten Mitarbeiter live vor den Kameras gemacht, war eine politische Blitz-Exekution. All die Treueschwüre der vergangenen Wochen – vergessen.

Dabei waren es sicher nicht nur die „neuen Erkenntnisse“, die man in der Führung des Ministeriums über Graichen erlangt hatte. Es geht um 600.000 Euro Förderung, die Graichen für eine Organisation guthieß, in der seine Schwester eine Leitungsfunktion hatte. Ja, so etwas wiegt schwer. Aber viel schwerer wiegt für Habeck, dass die Kritik an ihm und seinem Ministerium nicht verstummen will.

Radikaler Bruch mit Graichen ist für Habeck nötig geworden

Die Wut über das Heizungsgesetz, der grüne Filz, die politische Sprunghaftigkeit – Robert Habeck hat in der Hauptstadt mittlerweile mehr Sturmbrise im Gesicht als der Deichwart von St. Peter-Ording. Das muss sich aus Habecks Perspektive schnell ändern, sonst entgleitet ihm die Wirkungsmacht. Der radikale Bruch mit seinem Staatssekretär ist Habecks Brandschutzmauer, damit er nicht selbst verbrennt.

Jörg Quoos ist Chefredakteur der Funke-Zentralredaktion in Berlin. Foto: Dirk Bruniecki

Und dass er Graichen öffentlich rausschmiss, ist als unmissverständliche Botschaft an grüne Amigos im eigenem Haus gedacht: Wer mich oder mein Ministerium in Verruf bringt, der fliegt. Habeck hat mit der Entlassung Patrick Graichens richtig gehandelt. Ob es noch rechtzeitig war und wieviel „family and friends“ noch im Ministerium stecken, werden die nächsten Wochen zeigen.