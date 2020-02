Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hamburg-Wahl: SPD und Grüne jubeln – AfD und FDP bangen

Um acht Uhr öffneten die Wahllokale zur Hamburger Bürgerschaftswahl. Und trotz des Regenwetters fanden viele Hamburger den Weg in die Wahllokale. Bis 16 Uhr gaben 57,0 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimmen ab, wie das Landeswahlamt mitteilte. Bei der Bürgerschaftswahl vor fünf Jahren hatten eine Stunde später, um 17 Uhr, 52,3 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Der Landeswahlleiter Oliver Rudolf hatte sich zuversichtlich geäußert, dass die Beteiligung insgesamt in diesem Jahr auf über 60 Prozent steigt.

Insgesamt 15 Parteien bewerben sich auf den Landeslisten um die 121 Sitze – zwei mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren. Dass SPD und Grüne ihre Mehrheit im Parlament behalten, gilt als sicher – genauso wie ein weiteres Debakel für die CDU. Spannend bleibt die Frage, ob AfD und FDP die Fünf-Prozent-Hürde nehmen können.

Hamburger Bürgerschaftswahl – Infos, Zahlen und Reaktionen im Newsblog:

18.34 Uhr: CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat das Wahl-Desaster seiner Partei auch mit der Regierungskrise in Thüringen begründet. „Es ist ein bitterer Tag für die CDU Deutschlands“, sagte Ziemiak. „Die Ereignisse in und um Thüringen haben nicht geholfen, dass die CDU in Hamburg auf ihre Konzepte, auf ihre Pläne für Hamburg hinweisen konnte.“

Ziemiak ergänzte: „Das, was in Thüringen passiert ist und alle Diskussionen, die mit Thüringen in Zusammenhang waren, waren alles andere als Rückenwind für die Wahlkämpfer der CDU in Hamburg.“ Alles weitere werde die Parteispitze an diesem Montag im Präsidium und Vorstand beraten.

18.27 Uhr: Hamburgs FDP-Landeschefin Katja Suding hat unter anderem die Vorgänge in Thüringen verantwortlich gemacht für das schwache Abschneiden ihrer Partei. Zuerst habe die FDP wie die CDU das Problem gehabt, im Wettrennen zwischen SPD und Grünen aufgerieben zu werden und unterzugehen. „Und dann kam Thüringen dazu. Wir kennen ja auch schon erste Zahlen, die zeigen, dass das für unsere Wähler durchaus eine Bedeutung gehabt hat. Deswegen war es ganz wichtig, dass wir uns hier in Hamburg auch ganz klar distanziert haben von den Vorgängen in Thüringen“, sagte Suding am Sonntag im NDR.

18.24 Uhr: SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat zufrieden auf den Ausgang der Wahl reagiert. Es sei „ein toller Abend für die SPD insgesamt“, sagte er am Sonntagabend im ZDF. Die Sozialdemokraten in der Hansestadt hätten „wahnsinnig gekämpft“ und damit einen „großen Erfolg“ erzielt. Das mache „uns alle sehr zufrieden“.

18.21 Uhr: AfD-Spitzenkandidat Dirk Nockemann hat nach dem wahrscheinlichen Ausscheiden seiner Partei aus der Hamburgischen Bürgerschaft vom „Ergebnis einer maximalen Ausgrenzungskampagne“ gesprochen. Die ganze Zeit habe die AfD konstant bei etwa 7 Prozent gelegen, nach Thüringen sei es dann aber runter gegangen, sagte Nockemann am Sonntag im NDR.

Er betonte aber, dass es sich um nur eine Prognose handle. Er sei noch zuversichtlich. Die AfD lag in den Prognosen von ARD und ZDF zwischen 4,7 und 4,8 Prozent. Bei der Wahl 2015 hatte die AfD 6,1 Prozent erreicht.

18.11 Uhr: Das Landesparlament hat regulär 121 Sitze. Die Zahl kann durch Überhang- und Ausgleichsmandate sowie erfolgreiche Einzelbewerber steigen. Die Prognosen ergaben folgende Sitzverteilung:

SPD: 51 (2015: 58)

51 (2015: 58) Grüne: 35 (15)

35 (15) CDU: 15 bis 16 (20)

15 bis 16 (20) Linke: 12 bis 13 (11)

12 bis 13 (11) FDP: 7 (9)

18.07 Uhr: Bundeswirtschaftsminister Olaf Scholz (SPD) sagt in der ARD: „Das zeigt, dass wir richtig gute Politik gemacht haben. Ich hoffe, dass das der SPD insgesamt einen Push geben kann.“

18.04 Uhr: Die CDU stürzt den Prognosen zufolge auf ihr bundesweit schlechtestes Landtagswahlergebnis seit fast 70 Jahren. AfD und FDP müssen um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft bangen.

18.00 Uhr: Die erste Prognose steht:

SPD: 37,5 Prozent (-8,1 Prozent im Vergleich mit 2015)

37,5 Prozent (-8,1 Prozent im Vergleich mit 2015) Grüne: 25,5 (+13,2)

25,5 (+13,2) CDU: 11,5 (-4,4)

11,5 (-4,4) Linke: 9,0 (+0,5)

9,0 (+0,5) AfD: 4,7 (-1,4)

4,7 (-1,4) FDP: 5,0 (-2,4)

5,0 (-2,4) Sonstige: 6,8 (+2,6)

17.01 Uhr: Es deutet sich eine deutlich steigende Wahlbeteiligung an. Bis 16 Uhr gaben 57 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme ab, wie die Landeswahlleitung mitteilte. Einen direkten Vergleichswert zur Wahl vor fünf Jahren gab es zwar nicht, doch damals hatte die Wahlbeteiligung am Ende bei lediglich 56,5 Prozent gelegen. Dies war ein historischer Tiefstwert.

Rege Beteiligung bei Wahl in Hamburg

16.51 Uhr: Mit Spannung wird das Abschneiden der seit 2015 gemeinsam regierenden Sozialdemokraten und Grünen erwartet. Grünen-Spitzenkandidatin Katharina Fegebank will das Amt des Ersten Bürgermeisters von SPD-Politiker Peter Tschentscher übernehmen und seine Partei zum Juniorpartner machen.

16.36 Uhr: Die Bürgerschaftswahl 2015 hatte die SPD mit 45,6 Prozent der Stimmen gewonnen. Die damals von Olaf Scholz geführten Sozialdemokraten gingen eine Koalition mit den Grünen ein, die als Drittplatzierte auf 12,3 Prozent gekommen waren. Die CDU hatte 15,9 Prozent der Stimmen geholt, die Linke 8,5 und die FDP 7,4. Die AfD war mit 6,1 Prozent erstmals in ein westdeutsches Landesparlament eingezogen.

16.03 Uhr: Bei den Bezirkswahlen im Mai vergangenen Jahres hatten die Grünen in Hamburg 29,3 Prozent der Stimmen geholt. Damit lag die Partei vor der SPD, die auf 27,0 Prozent kam. In den vergangenen Wochen sahen Meinungsforscher allerdings die SPD beständig in Führung.

15.46 Uhr: Am Freitag vor der Wahl hat es zudem einen großen Klimaprotest in der Stadt gegeben: 20.000 Menschen haben in Hamburg mit Greta Thunberg demonstriert.

