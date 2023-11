Hessen: 18-Jähriger soll Anschlag vorbereitet haben

Ein 18-Jähriger in Hessen wurde festgenommen. Er steht im Verdacht, Anschläge geplant zu haben. Der junge Mann soll einen rechtsextremistischen Hintergrund haben. (Symbolbild)

Berlin Weil er mehrmals mit Gewalttaten gedroht haben soll, ist ein 18 Jahre alter mutmaßlicher Rechtsextremist in Hessen festgenommen worden.

Wegen des Verdachts, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben, ist ein 18-jähriger mutmaßlicher Rechtsextremist aus dem hessischen Kreis Limburg-Weilburg in Untersuchungshaft genommen worden.

18-Jähriger soll mehrfach gedroht haben, Menschen töten zu wollen

Nach bisherigen Ermittlungen habe der Beschuldigte eine verfestigte gewaltbereite, antisemitische sowie rechtsextremistische Grundeinstellung, teilten die Staatsanwaltschaft Frankfurt und das Landeskriminalamt Hessen in Wiesbaden am Montag mit. „Der 18-Jährige hatte in einschlägigen Foren mehrfach gedroht, im Rahmen der Verfolgung seiner politischen Ziele Menschen töten zu wollen“, hieß es vom LKA. Er werde auch verdächtigt, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Den Angaben zufolge ermitteln Staatsanwaltschaft und LKA seit mehreren Monaten gegen den 18-Jährigen. Am Mittwoch wurde seine Wohnung durchsucht. Dabei fanden die Ermittler unter anderem Waffen und Munition. Erste Auswertungen der beschlagnahmten Gegenstände hätten den Tatverdacht erhärtet, hieß es. Ein Jugendrichter habe am Donnerstag einen Haftbefehl erlassen und die Untersuchungshaft angeordnet.