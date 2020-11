Werden viele E-Autos gleichzeitig geladen, gerät die Stromversorgung schnell an Grenzen. Ein Thüringer Forschungsprojekt soll Abhilfe schaffen.

Erfurt. Wie lassen sich mehrere Autos gleichzeitig aufladen, ohne dass das Stromnetz an seine Grenzen stößt? Thüringer Forscher wollen das in Erfurt demonstrieren.

High-Tech-Ladesäulen am Erfurter Flughafen eröffnet

Im Parkhaus des Flughafens Erfurt-Weimar ist gestern ein innovativer Ladepark für Elektrofahrzeuge eröffnet worden. Man erprobe an den sechs Ladepunkten im Parkhaus des Airports neue Ladekonzepte, erklärte Martin Käßler vom Fraunhofer IOSB in Ilmenau. Eine spezielle Software steuere die Anlagen und sorge dafür, dass die Lastgrenzen des Systems nicht überschritten werden. „Da die Fahrzeuge hier oft mehrere Stunden geparkt werden, können wir dafür sorgen, dass die Aufladung zu unterschiedlichen Zeiten gestaffelt erfolgt", so Käßler.