Holter hält mehr Lehrerstellen für „unverzichtbar“

Erfurt. Thüringens Bildungsminister unterliegt bei den Haushaltsverhandlungen, will aber weiter für mehr Personal kämpfen und gibt eine Protokollerklärung im Kabinett ab.

Bildungsminister Helmut Holter konnte sich mit seiner Forderung nach zusätzlichen Lehrerstellen bei den Verhandlungen zum Haushalt 2021 nicht durchsetzen. Der Linke-Politiker will den Kampf aber nicht aufgeben. Zur Kabinettsentscheidung am Dienstag gab er eine Protokollerklärung ab: Es sei „weiterhin unverzichtbar“, dass angesichts der hohen Zahl dauerkranker Lehrer das betriebliche Gesundheitsmanagement in den Schulen verbessert werde und die befristeten Einstellungsmöglichkeiten von bis zu 900 Stellen „dauerhaft zur Verfügung gestellt werden“, um zur „Gewährleistung der Unterrichtsgarantie beizutragen“.

Finanzministerium hält Neueinstellungen nicht für nötig

Dass Finanzministerin Heike Taubert (SPD) einer Anhebung der Vergütung der Grundschullehrer eine Absage erteilt, hält Holter ebenfalls für einen Fehler. „Es ist Ausdruck von weitsichtiger Personalentwicklung, rechtzeitig den Weg zur A13 zu beschreiten, um im Wettbewerb um die Köpfe als Freistaat Thüringen bestehen zu können“, wird protokolliert.

Dem Finanzministerium zufolge sind Neueinstellungen nicht nötig. Für Lehrer könne eine zusätzliche Pflichtstunde eingeführt und die Zahl der Wochenstunden für Schüler abgesenkt werden, lautet die Argumentation. Das sieht nicht nur Holter kritisch. „Angesichts der ohnehin großen Belastung die Arbeitszeit der Lehrer erhöhen zu wollen, ist CDU-Politik aus der Mottenkiste“, sagte der Linke-Bildungspolitiker Torsten Wolf dieser Zeitung. Die Stundentafel zu kürzen, damit noch weniger Unterricht stattfinde, hält er für „inakzeptabel“.

Schule zum reinen Kostenfaktor degradiert

„Über den Kopf des Kultusministers hinweg, der augenscheinlich um eine Verbesserung der Unterrichtserfüllung ringt, wird Schule zum reinen Kostenfaktor degradiert“, ärgert sich Lehrerverbandschef Rolf Busch.

Einen Achtungserfolg habe Holter zumindest verbuchen können, heißt es im Ministerium: Die Arbeitszeit der Hortnerinnen werde auf 80 Prozent aufgestockt.

Neuer Haushalt für Thüringen ohne zusätzliche Lehrerstellen

Landesregierung streitet über Lehrer-Stellen im neuen Haushalt