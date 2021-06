Holter: Kein Marathon von Klassenarbeiten und Leistungskontrollen

Helmut Holter, Minister für Bildung, Jugend und Sport in Thüringen. (Archiv)

Mehrere Fraktionen und Landespolitiker hatten in der Vergangenheit gefordert, die Lernstände der Thüringer Schüler zu erfassen, um Lücken und Nachholbedarf zu erkennen.

Nach Ansicht von Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) kann der Lernstand von Schülerinnen und Schülern nicht allein an den Noten gemessen werden. «Wir wollen keinen Marathon von Klassenarbeiten und Leistungskontrollen, um auf Teufel komm‘ raus noch bis zum Schuljahresende möglichst viele Noten zu vergeben», erklärte Holter am Donnerstag. Sein Ministerium wolle die Schulen zum Umgang mit Lernstanderhebungen, Klassenarbeiten und der Notengebung informieren.

Holter rief dazu auf, dass «Zeit und Aufmerksamkeit für das gemeinsame Lernen» im Mittelpunkt stehen sollten. «Wer in dieser Lage nur auf Noten schaut und allein daran den Aufholbedarf festmacht, verkennt die Lage und nimmt die vielen anderen Möglichkeiten, die den Schulen zur Verfügung stehen, nicht ausreichend wahr», erklärte Holter.

Die Thüringer Landeselternvertretung begrüßte Holters Einschätzung zur Lernstandserhebung. Auch die Thüringer Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) mahnte eine «behutsame Rückkehr in einen Schulalltag in Präsenz» an. Es nütze niemandem, «wenn es zu einem stupiden Nachholen der nicht durchgeführten Leistungsnachweise kommt. Pädagogik statt Notenhuberei lautet das Motto!», erklärte die GEW-Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum.

