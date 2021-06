Holter: Schulgarten soll in Thüringen Pflichtfach bleiben

Anders als in den übrigen Bundesländern ist der Schulgarten an Thüringer Grundschulen ein richtiges Schulfach.

Erfurt. Thüringen ist bundesweit das einzige Land mit verpflichtendem Unterricht im Fach Schulgarten. Bildungsminister Holter (Linke) will das Pflichtfach beibehalten. Doch dafür erntet er Kritik.

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) will Schulgarten-Unterricht als Pflichtfach für Grundschulen beibehalten. „Thüringen und seine Lehrkräfte sind stolz darauf, dass das Fach Schulgarten fester Bestandteil des Lehrplans ist“, sagte Holter. Der Freistaat ist bundesweit das einzige Land mit verpflichtendem Unterricht im Fach Schulgarten.

„In Zeiten des Klimawandels und eines wachsenden Bewusstseins für Nachhaltigkeit in sämtlichen Lebensbereichen halte ich an dem Konzept Schulgarten für Thüringen selbstverständlich fest“, sagte Holter. In Schulgärten lernten Kinder auf praktische Weise erste biologische und naturwissenschaftliche Phänomene kennen. „Sie kommen an die frische Luft, was sie für nachfolgende Stunden und Zusammenhänge aufnahmefähiger macht, und sie werden auch motorisch fit und achtsam für ihre Umgebung“, sagte Holter.

Kritik an Pflichtfach

Die Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Schulgarten, Dorothee Benkowitz, sagte, in Thüringen sei Schulgarten als Unterrichtsfach etabliert und es gebe keinen Grund, es abzuschaffen. Jedoch finde sie es nicht richtig, das Fach zur Pflicht zu machen, wenn an einer Schule gar keine Motivation vorhanden sei.

An den meisten Schulen werden in der dritten und vierten Klasse in dem Fach Noten vergeben, es gibt Lernziele im Lehrplan und Schulgarten-Lehrer haben in der Regel eine spezielle Ausbildung in dem Fach genossen. „Für uns wäre eigentlich der ideale Schulgartenunterricht der, der sich mit dem ganzen Schulleben vernetzt, dass jedes Fach die Möglichkeit nutzen kann, den Schulgarten als Lernort für sich zu erschließen“, sagte Benkowitz. So könne man etwa ein Kräuterbeet auch französisch beschriften oder sich von den Pflanzen für den Kunstunterricht inspirieren lassen.

