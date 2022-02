Ukraine-Konflikt Hunderte demonstrieren in Thüringen gegen Krieg in der Ukraine

Weimar. In vielen Orten Thüringens haben Menschen am Donnerstag gegen den russischen Angriff auf die Ukraine demonstriert. In Weimar kamen Hunderte zu einer Mahnwache zusammen.

Hunderte Menschen haben in Thüringen gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. An acht Kundgebungen hätten am Donnerstagabend insgesamt 565 Menschen teilgenommen, sagte ein Sprecher des Lagezentrums Thüringen. Alle seien friedlich und störungsfrei verlaufen.

Die größte Demonstration gab es demnach in Weimar, wo auf dem Theaterplatz rund 500 Menschen zusammenkamen. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nahm an der Kundgebung teil. In Gera, Saalfeld, Meiningen, Jena, Erfurt, Saalfeld und Waltershausen zeigten Menschen ebenfalls ihre Solidarität mit der Ukraine in dem Konflikt mit Russland.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Nachrichten zum Thema: