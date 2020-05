„Ich habe mich für den schnellen Beitritt über Artikel 23 eingesetzt“

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Brigitta-Charlotte Kögler ist Jahrgang 1944 und immer noch über ihre Kanzlei in Jena erreichbar. Die Juristin hat im Herbst 1989 und während des halben Jahres in der Volkskammer eine gewichtige Rolle beim Demokratischen Aufbruch (DA) eingenommen; als sie danach in die Europapolitik will, wird sie zwischen Thüringen und Sachsen ausgespielt – und arbeitet seither als Rechtsanwältin.

Kögler ist Bürgerrechtlerin in der DDR, geprägt von der Zeit des Prager Frühlings: Deswegen hat sie 1968 die NDPD verlassen. Sie will nicht weg aus DDR. Sie will hier etwas verändern. Deshalb sucht sie auch am 1. September 1989 den Kontakt zu Friedrich Schorlemmer – und gehört mit ihm sowie Rainer Eppelmann am 29. Oktober 1989 zu den Mitbegründern des Demokratischen Aufbruchs (DA). Kögler übernimmt den Vize-Vorsitz. Im letzten Moment wird der DA als Partei für die Volkskammerwahl gelistet, nachdem Wolfgang Schnur, der als Spitzel enttarnt wird, die Anmeldung zuvor unterlassen hat. Dies übernimmt damals Angela Merkel auf Köglers Bitte.

Kögler selbst findet im Bezirk Jena keinen Platz auf der Wahlliste; sie steht deshalb in ihrer Heimatstadt Chemnitz für den damaligen Bezirk Karl-Marx-Stadt auf Platz 1 – und gehört zu den lediglich vier DA-Kandidaten DDR-weit, die es in die Volkskammer schaffen. 0,9 Prozent erreicht die neue Partei. Die Enttäuschung ist groß. Das ist sogar zu wenig, um eine Fraktion zu bilden. Die CDU Ost, gerade noch Blockpartei, profitiert am meisten von der „Allianz für Deutschland“. Eppelmann wird Minister für Frieden und Abrüstung. Kögler stellt im Alleingang den Antrag, die DA/CDU-Fraktion zu bilden. So kann der DA Ausschüsse besetzen; und seine Abgeordneten haben damit auch Rederecht im Parlament.

Bereits am Zentralen Runden Tisch in Berlin hat sich Kögler gegen eine neue DDR-Verfassung ausgesprochen. In der Volkskammer wird die Jenaerin Vizevorsitzende im Verfassungsausschuss und zudem im Gemeinsamen Ausschuss Deutsche Einheit von Volkskammer und Bundestag. Als wichtigen Baustein auf dem Weg zur Einheit und als historisch richtige Entscheidung betrachtet sie noch immer, „dass ich damals, als ich den Verfassungsausschuss leitete, eine vorbereitete neue DDR-Verfassung für die Abstimmung im Plenum verhindern und den damaligen Koalitionspartner SPD ebenso vom Beitritt nach Artikel 23 Grundgesetz überzeugen konnte“.

Der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des bundesdeutschen Grundgesetzes nach Artikel 23 ist einer von zwei möglichen Wegen. Eine zweite Möglichkeit wird durch Artikel 146 des Grundgesetzes eröffnet: Dabei müsste zunächst eine neue, gemeinsame Verfassung ausgearbeitet werden. Das allerdings hat auch in den mittlerweile bald 30 Jahren der Einheit nicht stattgefunden. Anstelle der Beitrittsregelung wird im Artikel 23 Anfang der 1990er das Bekenntnis der Bundesrepublik zur Europäischen Union festgeschrieben.

Brigitta Kögler bleibt bis zum Ende der Volkskammer im DA, danach gibt es keine Perspektive mehr für diese Partei; der Aufbruch ist vorbei. In die CDU tritt Kögler erst ein, als sich beim Hamburger Parteitag Anfang Oktober 1990 CDU West und Ost vereinen.

Heute sagt die Frau, Jahrgang 1944: „Man muss dankbar sein.“ Und das Allerbeste sei in ihrem Alter, „wenn man bis zum Ende seines Lebens arbeiten kann“.

