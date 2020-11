IMK-Chef Maier: Teile von „Querdenken“ wollen anderen Staat

Erfurt. Es sei laut Maier kein Zufall, dass es Rechtsextremisten, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker in den Reihen von “Querdenken“ gebe.

In der Protestbewegung “Querdenken“ sammeln sich nach Einschätzung des Vorsitzenden der Innenministerkonferenz (IMK), Georg Maier (SPD), auch Strömungen, die einen anderen deutschen Staat wollen. Zwar verfolgten nicht alle Anhänger oder Sympathisanten der Bewegung dieses Ziel, sagte Maier der Deutschen Presse-Agentur. “Es sind aber große Teile dabei, die genau das wollen: die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen.“ Es sei kein Zufall, dass es Rechtsextremisten, Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker in den Reihen von “Querdenken“ gebe und verwies auf die Demonstration in Leipzig.

“Sich zum Beispiel verbal vom Rechtsextremismus zu distanzieren, reicht eben nicht“, sagte Maier, der Innenminister in Thüringen ist und in diesem Jahr den Vorsitz der Innenministerkonferenz inne hat. Auch im Internet lasse “Querdenken“ teilweise radikale Äußerungen zu.

Zuvor hatte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im “Münchner Merkur“ davon gesprochen, die Bewegung entwickele sich “zunehmend sektenartig“, mit einer “Abschottung von Argumenten“ und einer “Radikalisierung in Blasen“. “Es entwickelt sich ein wachsendes Konglomerat von Rechtsextremen, Reichsbürgern, Antisemiten und absurden Verschwörungstheoretikern, die der Politik sogar Satanismus vorwerfen“, sagte Söder dem Blatt. Er forderte, der Verfassungsschutz solle sich intensiver mit den “Querdenker“-Demonstranten beschäftigen.

Maier sagte, die verschiedenen Ämter des Inlandsnachrichtendienstes befassten sich bereits mit extremistischen Bestrebungen unter den sogenannten Corona-Leugnern. “Das ist das normale Geschäft des Verfassungsschutzes.“ Nachrichtendienstliche Mittel kämen demnach aber nicht zum Einsatz, weil die Bewegung kein Beobachtungsobjekt des Verfassungsschutzes sei.