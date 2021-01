Auch Politiker sind Menschen und machen Fehler. Daher darf man von der Politik auch in einer Pandemie keine Wunder erwarten, sondern bestenfalls ein umsichtiges, kluges und uneigennütziges Krisenmanagement. Im Falle der Pandemie durch das Coronavirus heißt das: Gefahren rechtzeitig erkennen. Regeln aufstellen. Masken zur Verfügung stellen. Impfstoff besorgen. Schnellstmögliche Impfungen gerecht und sicher für alle organisieren.

Das alles kann der Bürger zu Recht erwarten, und gemessen an diesen Anforderungen ist das Eigenlob mancher Krisenmanager wirklich nicht nachzuvollziehen. Die Maskeneinführung war ein einziges Desaster.

Während längst jedem Halbgebildeten einleuchtete, dass Masken schützen, wurden sie in der Regierung – gestützt durch die besten wissenschaftlichen Berater – als gefährlich und kontraproduktiv gebrandmarkt. Bestellung und Ausgabe der Masken waren nach der abenteuerlichen Erkenntnisvolte dann auch nicht viel besser.

Chaos und ungerechte Verteilung beim Impfstoff

Bei den eingeführten Regeln kann man bestenfalls anerkennen, dass sie irgendwie wirken, obwohl sie niemand mehr richtig versteht. Und beim Thema Impfstoff gibt es so viele Versäumnisse, Pannen und Unklarheiten, dass ein Untersuchungsausschuss locker Jahre zur kompletten Aufarbeitung bräuchte.

Jetzt fehlen plötzlich weitere Millionen Dosen Impfstoff. Alle Versprechen, die wir dazu gehört haben, klingen plötzlich schal. Wenn es dumm läuft, dauert Angela Merkels Sommer, bis zu dessen Ende wir alle geimpft sein sollen, bis nach Weihnachten.

Dazu kommt die schwer erträgliche Allmacht von Herstellern wie Astrazeneca, die offenbar nach Gutsherrenart einen Impfstoff verteilen, dessen Entwicklung der Steuerzahler finanziert hat. Leider wartet man bislang vergeblich auf Verantwortliche, die dem Produzenten mit ordnungspolitischer Wucht mal kräftig auf die Füße springen. Lesen Sie hier: Astrazeneca-Impfstoff: Empfehlung nur für unter 65-Jährige

Der Bundestag muss mitentscheiden, wer zuerst geimpft wird

Durch das Chaos bei den Impfstofflieferungen muss jetzt neu entschieden werden, wer als Erstes das lebensrettende Vakzin bekommt. Es ist einer der weitreichendsten Beschlüsse, die seit Bestehen der Bundesrepublik gefällt wurden.

Jörg Quoos, Chefredakteur der Zentralredaktion. Foto: Dirk Bruniecki

Er ist so weitreichend, dass er durch den Bundestag mit seinen 709 gewählten Abgeordneten beschlossen werden sollte. In einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung, in der mit offenem Visier nach bester parlamentarischer Tradition debattiert wird. Also eine Entscheidung des Volkes über seine gewählten Vertreter.

„Hier schlägt das Herz der Demokratie oder es schlägt nicht“, hat der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert einmal formuliert. In den großen Fragen der Pandemie-Bekämpfung flimmert es heute nur noch.

Entscheidungen über die Impfstrategie gehen uns alle etwas an

Nur in einer offenen Debatte kann der Bürger die Pandemie-Politik und ihre guten – oder vielleicht auch ihre schlechten – Argumente nachvollziehen und ist nicht auf Info-Häppchen angewiesen, die Eingeweihte gnädig aus irgendwelchen Krisenrunden durchsickern lassen. Hintergrund: Spahn will Impfgipfel – und rechnet mit zehn harten Wochen

Alles andere als eine maximal transparente Entscheidung wäre unserer Demokratie unwürdig und verstieße auch gegen den Geist der Verfassung, die für unser Parlament eine herausragende Rolle vorsieht. Die Aufhebung des Fraktionszwangs müsste dabei selbstverständlich sein.

Es geht bei der Frage der Impf­reihenfolge und der Impfstrategie um eine Entscheidung über Leben und Tod. Dabei spielen nicht nur wissenschaftliche, sondern auch ethische Aspekte eine wichtige Rolle. Diese Frage darf nicht ausschließlich einer kleinen Runde von Spitzenpolitikern überlassen werden, in der ein Regierungschef sogar Zeit findet, auf seinem Handy „Candy Crush“ bis Level zehn zu spielen.

