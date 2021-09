Großstechau. 30 Mädchen und Jungen in Großstechau eingeschult.

Jasmin (links) und Taya lernen ab heute in der ersten Klasse der Grundschule Großstechau. Am Samstag sind hier 30 Mädchen und Jungen eingeschult worden – ein Rekord für die kleine Dorfschule. Um den Fortbestand der Einrichtung musste in der Vergangenheit gekämpft werden. Im Altenburger Land gibt es in diesem Jahr 390 Erstklässler. Mit ihnen sind es insgesamt 7070 Kinder und Jugendliche, für die ab heute wieder der Unterricht beginnt.