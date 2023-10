Die von der Hamas verschleppte Deutsche Shani Louk liegt wohl schwerverletzt in einem Krankenhaus in Gaza. Ihre Mutter bittet um Hilfe.

Die von der militant-islamischen Hamas verschleppte Deutsche Shani Louk ist wohl am Leben. In einer Videobotschaft sagte die Mutter der 22-Jährigen: „Wir haben jetzt weitere Informationen, dass Shani am Leben ist.“ Sie habe jedoch schwere Verletzungen am Kopf und sei in einer kritischen Situation. Die junge Frau befinde sich derzeit in einem Krankenhaus in Gaza.

Mit einem Hilfsappell an die deutsche Bundesregierung hat sich die Mutter weiter zu Wort gemeldet. „Wir bitten - nein, wir verlangen von der deutschen Regierung, dass sie schnell handelt.“ Weiter appelliert die, dass nicht über Zuständigkeitsfragen gestritten, sonder schnell gehandelt werden sollte um Shani aus dem Gazastreifen heraus zu holen.

Beim Terrorangriff auf Israel am vergangenen Wochenende soll die junge Deutsche nach Überzeugung ihrer Familie verschleppt worden sein. Sie soll bei einem Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste von der islamistischen Hamas als Geisel genommen worden sein. Bilder und Videos, die im Internet kursieren, zeigen den Körper einer verschleppten Frau auf einem Pick-Up, bei dem es sich nach Überzeugung von Shani Louks Familie, die teils auch in Ravensburg und Sulz am Neckar lebt, um die 22-Jährige handelt. Ihre Mutter hatte sie anhand ihrer Tattoos erkannt. (mit dpa)