Bei der groß angelegten Offensive der radikalislamischen Hamas sind nach israelischen Regierungsangaben mehr als 600 Menschen getötet worden. Zudem werden demnach mehr als hundert Menschen von der Hamas als "Gefangene gehalten". Unter den Opfern in Israel soll auch eine Deutsche sein.

Vermisst in Gaza

Vermisst in Gaza „Wir sind die Hamas, ihr Israelis habt schöne Töchter“

Jerusalem. Wie viele Geiseln die Hamas in Israel genommen hat, ist unklar. Doch die Angst der Angehörigen wächst – auch wegen schlimmer Gerüchte.

Am frühen Samstagmorgen hörte Galit Dan ihre Tochter Noya zum letzten Mal. „Mama, da sind Leute im Haus, sie machen Krach, ich hab solche Angst“, flüsterte die 13-Jährige ins Telefon. Dann brach die Verbindung ab. Das Mädchen hatte Abend mit ihrer Großmutter Carmela verbracht und bei ihr übernachtet. Am frühen Morgen gingen plötzlich die Sirenen los.

Raketenalarm ist angstvolle Routine in Nir Oz, einem 400-Einwohner-Kibbuz nahe der Grenze zum Gazastreifen im Süden Israels. Die Menschen haben nur wenige Sekunden Zeit, um sich nach dem Einsetzen des Alarms in den Luftschutzraum des Hauses zu retten. Noya und ihre Großmutter Carmela hatten es geschafft. Vor den Raketen waren sie geschützt, nicht aber vor den Terroristen aus Gaza, die in ihr Haus eingedrungen waren.

