Gaza/Tel Aviv Nach Angaben eines Militärsprechers ist Israel aus dem Libanon beschossen worden. Alle aktuellen Entwicklungen zum Konflikt im Blog.

Am Samstagmorgen ist es in Israel zu massiven Raketenangriffen aus dem Gazastreifen gekommen

Bewaffnete Palästinenser drangen auf israelisches Gebiet vor und lieferten sich Kämpfe mit israelischen Soldaten

Mindestens 300 Menschen wurden auf israelischer Seite getötet. Es gibt Tausende Verletzte

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind bisher 256 Menschen getötet worden, darunter 20 Minderjährige. 1788 Palästinenser seien verletzt worden

Israel ist nach Angaben eines Militärsprechers am Sonntag aus dem Libanon beschossen worden

Die islamistische Hamas hat am Samstag einen großangelegten Überraschungsangriff mit Tausenden Raketen auf Israel gestartet. „Bürger Israels, wir sind im Krieg“, beschrieb Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Ausmaß der Angriffe. Dabei seien nach vorläufigen Angaben rund 300 Menschen getötet und mehr als 2000 weitere verletzt worden. Bei einem Gegenangriff der israelischen Armee sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 256 Menschen getötet und mindestens 1700 Menschen verletzt worden.

Hamas-Angriff auf Israel: Aktuelle News zur Lage im Blog

Bewaffnete Palästinenser drangen über Land, See und Luft nach Israel ein. Der israelische Armeesprecher Richard Hecht sagte am Samstag, es gebe Kämpfe mit israelischen Soldaten an Orten im Umkreis des Gazastreifens. Darunter seien zwei Militärbasen, der Eres-Übergang zum Gazastreifen sowie mehrere Ortschaften. Israelische Medien berichteten von Geiselnahmen, dafür gab es zunächst keine offizielle Bestätigung. Lesen Sie hier: Hamas-Angriff wohl "der Anfang von etwas Großem".

In verschiedenen Städten Israels heulten am Samstagmorgen die Warnsirenen. Auch in Jerusalem und Tel Aviv war Raketenalarm zu hören. Das Militär rief die Einwohner der südlichen und zentralen Landesteile auf, in geschützten Bereichen zu bleiben. Mehr als 2200 Raketen seien auf israelische Ortschaften abgefeuert worden. Hecht sagte, Israel habe als Reaktion auf die massiven Angriffe aus dem Palästinensergebiet die Operation „Eiserne Schwerter“ gestartet.

Israelische Soldaten vor einem durch Raketenangriffe aus dem Gazastreifen zerstörten Haus. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

24 Stunden nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas auf Israel hat die israelische Armee nach eigenen Angaben mit Artilleriefeuer auf Beschuss aus dem Südlibanon reagiert. Die israelische Artillerie sei dabei, „das Gebiet im Libanon anzugreifen, aus dem ein Schuss abgefeuert wurde“, erklärte die israelische Armee am Sonntagmorgen. Weitere Einzelheiten nannte die Armee zunächst nicht.

Das israelische Militär entgegnete mit dem Beschuss von Zielen der Hamas im Gazastreifen. Foto: Fatima Shbair/AP/dpa

Hier finden Sie alle neuen Entwicklungen zur Lage in Israel im Newsblog:

Hamas-Angriff auf Israel – News vom 8. Oktober: Armee: Militärsprecher: Israel evakuiert Ortschaften am Rande von Gaza

8.15 Uhr: Die israelische Armee evakuiert angesichts des Kriegs mit der im Gazastreifen herrschenden Hamas-Organisation die israelischen Ortschaften im Grenzgebiet. Tausende von Menschen sollten an andere Orte in Israel gebracht werden, sagte der israelische Armeesprecher Richard Hecht am Sonntag. Die Armee erklärte das Gebiet um den Küstenstreifen herum zum Sperrgebiet. Es gebe noch acht Punkte im Süden des Landes, wo nach möglichen Angreifern gesucht werde, sagte Hecht. Der Sperrzaun zum Gazastreifen sei an 29 Stellen durchbrochen worden, diese seien inzwischen alle unter Kontrolle. Man greife aus der Luft potenzielle neue Angreifer an diesen Punkten an.

„Wir werden nach dieser unmenschlichen Attacke sehr hart gegen die Hamas vorgehen“, sagte der Militärsprecher. „Dies ist ein furchtbarer Morgen.“ Laut Militär sind unter den Toten auch 26 Soldaten und Soldatinnen, darunter auch ein Vize-General und ranghohe Kommandeure.

256 Palästinenser bei Angriffen Israels getötet

7.55 Uhr: Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen als Reaktion auf die Hamas-Großattacke auf Israel sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza bisher 256 Menschen getötet worden. Darunter seien auch 20 Minderjährige, teilte das Ministerium am Sonntag mit. 1788 Palästinenser seien verletzt worden.

Nach Angaben der Armee wurden in der Nacht zu Sonntag zehn Hamas-Ziele getroffen. Sie hätten sich in mehrstöckigen Gebäuden befunden. Unter anderem seien ein Geheimdiensthauptquartier sowie eine militärische Einrichtung angegriffen worden.

Parallel dazu habe die israelische Armee zwei Banken beschossen, die der Hamas zur Finanzierung von Terroraktivitäten gegen israelische Zivilisten dienten. Auch eine Waffenproduktionsstätte der militanten Organisation Islamischer Dschihad in Gaza sowie Waffenlager seien getroffen worden.

Rauch steigt auf, nachdem israelische Streitkräfte ein Hochhaus in Gaza-Stadt angegriffen haben. Foto: Ali Hamad/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Bundesregierung prüft, ob Deutsche von Hamas-Angriff betroffen sind

7.45 Uhr: Die Bundesregierung prüft, ob deutsche Staatsbürgerinnen und -bürger vom Großangriff der Hamas auf Israel und der Entführung von Menschen aus dem Land durch die islamistische Organisation betroffen sind. Das Auswärtige Amt in Berlin und die deutsche Botschaft in Tel Aviv stünden mit den israelischen Behörden in engem Austausch, um aufzuklären, ob und inwiefern deutsche Staatsangehörige betroffen seien, hieß es am späten Samstagabend aus dem deutschen Außenministerium. Die Lage in Israel und den Palästinensischen Gebieten sei weiterhin unübersichtlich. Zu konsularischen Einzelfällen und Geiselnahmen deutscher Staatsangehöriger äußere sich die Bundesregierung grundsätzlich nicht, hieß es weiter.

Israel meldet Beschuss aus dem Libanon - Gegenangriff

7.30 Uhr: Israel ist nach Angaben eines Militärsprechers aus dem Libanon beschossen worden. Artillerie der israelischen Verteidigungsstreitkräfte (IDF) würden das Gebiet im Libanon, von dem aus kurz zuvor auf israelisches Gebiet geschossen worden sei, unter Feuer nehmen, teilte IDF-Sprecher Daniel Hagari am Sonntag auf der Plattform X (vormals Twitter) mit. Die israelischen Streitkräfte seien auf alle Szenarien vorbereitet und würden auch weiterhin die Sicherheit der Bewohner Israels schützen.

Unterdessen setzte das israelische Militär seine massiven Luftschläge im Gazastreifen fort, nachdem die islamistische Hamas am Samstag von dort aus überraschend Großangriffe gegen Israel begonnen hatte. Bislang kamen auf beiden Seiten Hunderte von Menschen ums Leben.

Hamas-Angriff auf Israel – News vom 7. Oktober: Zahl der Todesopfer in Israel steigt auf mindestens 300

23.59 Uhr: Die Zahl der Toten in Israel ist nach Medienberichten auf mindestens 300 gestiegen. Rund 1590 Menschen wurden verletzt, wie mehrere israelische Medien am Samstagabend unter Berufung auf medizinische Quellen berichteten.

Hofreiter zeigt Verständnis für israelische Gegenangriffe

22.21 Uhr: Der Vorsitzende des Europa-Ausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter, hat Verständnis für die massiven Gegenangriffe Israels gegen die radikalislamische Hamas gezeigt. "Israel hat das Recht, sich gegen die terroristischen Angriffe aus Gaza zu verteidigen", sagte der Grünen-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Unsere Solidarität gilt den Menschen in Israel." Die Hamas müsse ihre Angriffe unverzüglich einstellen, forderte Hofreiter.

Netanjahu fordert Palästinenser zum Verlassen von Gaza auf

22.08 Uhr: Nach dem Großangriff der radikalislamischen Hamas aus dem Gazastreifen auf Israel hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu alle Palästinenser zum Verlassen von Gaza aufgefordert. Die israelische Armee werde die Verstecke der Hamas in Gaza in „Trümmer“ legen, sagte Netanjahu am Samstagabend in einer Fernsehansprache. Mit Blick auf Gaza, das er als die „Stadt des Bösen“ bezeichnete, betonte er: „Ich sage den Bewohnern von Gaza: Gehen Sie von dort jetzt weg, denn wir werden überall mit all unserer Kraft tätig sein.“

Netanjahu weiter: "Wir werden alle Orte, an denen die Hamas organisiert ist und sich versteckt, in Trümmerinseln verwandeln“, sagte Netanjahu. Israel werde Rache für diesen schwarzen Tag nehmen. Gleichwohl kündigte Netanjahu lange andauernde Kampfhandlungen an. „Dieser Krieg wird Zeit brauchen“, sagte er. „Es liegen noch herausfordernde Tage vor uns.“

Brandenburger Tor in Farben der israelischen Flagge

21.41 Uhr: Das Brandenburger Tor ist am Samstagabend als Solidaritätsbekundung in den Farben der israelischen Flagge angestrahlt worden. Laut einer Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung sei das auf Wunsch des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) geschehen. "Der Terrorismus wird niemals siegen", so Wegner. "Israel ist nicht allein, Berlin und die ganze freie Welt stehen fest an Israels Seite. Jetzt gilt: Besonnenheit, Entschlossenheit und Zusammenhalt."

Das Brandenburger Tor strahlte am Samstagabend in den Farben der israelischen Flagge. Foto: Sven Käuler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Noch "Hunderte" Eindringlinge in Israel

21.02 Uhr: Die israelische Armee kämpft nach eigenen Angaben in Israel noch gegen "hunderte" bewaffnete Eindringlinge aus dem Gazastreifen. Armeesprecher Richard Hecht antwortete am Samstagabend auf die Frage von Journalisten, wieviele Kämpfer der Hamas-Offensive noch auf israelischem Boden seien: „hunderte“. Die radikalislamische Hamas hatte am Samstagmorgen mit Raketenangriffen vom Gazastreifen aus einen neuen Krieg gegen Israel gestartet, zugleich drangen auch Kämpfer vom Gazastreifen aus in israelisches Gebiet ein.

Opferzahlen steigen weiter

20.23 Uhr: Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind mindestens 200 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 1100 weitere seien verletzt worden, hieß es am Samstagabend aus medizinischen Quellen in Israel.

Durch den israelischen Beschuss infolge der massiven Angriffe der radikalislamischen Hamas gegen Israel sind nach neuen palästinensischen Angaben mehr als 230 Menschen im Gazastreifen getötet worden. Bislang seien "232 Märtyrer“ sowie 1697 Verletzte in die Krankenhäuser des Palästinensergebiets gebracht worden, erklärte das von der Hamas geführte Gesundheitsministerium in Gaza am Samstagabend.

Keine Stromlieferung mehr aus Israel in den Gazastreifen

20.04 Uhr: Israel die Stromversorgung des Gazastreifens durch seinen staatlichen Energieversorger gestoppt. Der israelische Energieminister Israel Katz erklärte am Samstag, er habe eine Anordnung unterzeichnet, die die Israel Electric Company anweist, "die Stromlieferung in den Gazastreifen einzustellen".

Nach der Machtübernahme der Hamas im Gazastreifen 2007 hatte Israel eine Blockade gegen den schmalen Küstenstreifen verhängt. Unter normalen Umständen haben die dortigen Bewohner nach Angaben des Nahost-Quartetts ohnehin nur fünf bis 15 Stunden am Tag Strom.

Das Palästinensergebiet importierte bislang bis zu 120 Megawatt Strom vom staatlichen israelischen Energieversorger. Ein Heizkraftwerk in Gaza kann laut Nahost-Quartett zwar theoretisch 140 Megawatt Strom erzeugen, liefert in der Regel aber nur 60 bis 80 Megawatt.

Offenbar mehrere israelische Soldaten entführt

19.47 Uhr: Nach Angaben der islamistischen Hamas sollen „Dutzende Soldaten“ in den Gazastreifen verschleppt worden sein. Die Soldaten, darunter auch Offiziere, würden im Gazastreifen an „sicheren Orten“ festgehalten, teilte am Samstag ein Sprecher des militärischen Arms der Hamas mit. Unabhängig waren die Angaben nicht zu überprüfen. Ein Sprecher des israelischen Militärs hatte zuvor zwar bestätigt, dass Israelis entführt worden seien. Angaben zur Zahl der Entführten machte er jedoch nicht und warnte vor kursierenden Falschmeldungen.

Am Morgen trafen Raketen aus dem Gazastreifen die Stadt Aschkelon im Süden von Israel. Bei den schweren Angriffen der Hamas gab es Tote und Verletzte. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

19.30 Uhr: Die Sicherheitsvorkehrungen für jüdische Einrichtungen werden in Deutschland ausgeweitet. "Wir müssen den Schutz von jüdischen und israelischen Einrichtungen in der aktuellen Situation weiter verstärken“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Samstag der „Bild“-Zeitung. In Berlin sei der Schutz dieser Einrichtungen durch die Polizei bereits „unmittelbar erhöht worden“.

"In dieser schrecklichen Situation gilt umso mehr: Der Schutz von Jüdinnen und Juden in Deutschland hat für uns allerhöchste Priorität", hob die Bundesinnenministerin hervor. "Deshalb haben wir sofort reagiert, alle Sicherheitsbehörden sind sensibilisiert.“ Bund und Länder hätten ihr Vorgehen "eng abgestimmt". Faeser führte aus, sie habe mit der Vorsitzenden der Innenministerkonferenz und Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) gesprochen, und ihr Ministerium sei auch mit dem Zentralrat der Juden in Deutschland „in engem Kontakt“.

19.06 Uhr: Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat eine rasche Entscheidung über Finanzhilfen an Palästinenser gefordert. „Der Terror ist erschütternd. Auf ihn sollten wir nicht nur mit Worten reagieren“, sagte der FDP-Chef der „Bild am Sonntag“. Er erhoffe sich daher eine Empfehlung von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne), wie der deutsche Staat angesichts dieser Gewalt mit der finanziellen Unterstützung der Palästinenser weiter verfahren sollte. „Etwaige

Konsequenzen könnten sofort umgesetzt werden“, sagte Lindner.

FDP-Chef Christian Lindner. Foto: Karl-Josef Hildenbrand / dpa

18.54 Uhr: UN-Chef António Guterres hat die Gewalteskalation im Nahen Osten "aufs Schärfste" kritisiert. "Der Generalsekretär verurteilt aufs Schärfste den Angriff der Hamas heute Morgen auf israelische Städte in der Nähe des Gazastreifens und Zentralisraels, einschließlich des Abschusses Tausender Raketen auf israelische Bevölkerungszentren", teilte Guterres am Samstag über seinen Sprecher mit. Der UN-Chef sei entsetzt über Berichte, dass Zivilisten in ihren eigenen Häusern angegriffen und entführt worden seien. Nun müssten alle diplomatischen Anstrengungen unternommen werden, um die Situation zu beruhigen.

18.40 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat "alle anderen israel-feindlichen Akteure“ davor gewarnt, die Situation ausnutzen zu wollen. Er habe mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu telefoniert, erklärte Biden am Samstag in Washington und bekräftigte, die USA stünden bereit, Israel "alle geeigneten Mittel zur Unterstützung“ anzubieten.

18.28 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock hat nach dem Großangriff der Hamas auf Israel vor einer Eskalation in der Region gewarnt. "Dieser Tag ist eine Zäsur, ein präzedenzloser Akt der Eskalation durch die Hamas“, sagte die Grünen-Politikern am Samstag in Berlin. „Durch diese Terrorangriffe besteht nun die unkalkulierbare Gefahr einer großen regionalen Eskalation.“ Sie könne nur "auf das Schärfste davor warnen, dass sich andere diesem Terror anschließen“, sagte die Außenministerin.

Die Hamas habe in einem unbekannten Ausmaß den Terror über Israel gebracht, sagte Baerbock. „"Nichts rechtfertigt unterschiedlosen Raketenbeschuss, Kommandoangriffe auf friedliche Zivilisten, die brutale Entführung von unschuldigen Menschen.“ Die Geiselnahmen durch die Hamas sind nach den Worten Baerbocks "abscheulich und verstoßen gegen das humanitäre Völkerrecht“.

Im Auswärtigen Amt sei der Krisenstab der Bundesregierung zusammengekommen, sagte Baerbock weiter. Zum jetzigen Zeitpunkt werde dringend von Reisen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete abgeraten. Baerbock rief alle deutschen Staatsangehörigen vor Ort auf, sich in die Krisenliste einzutragen.

Außenministerin Annalena Baerbock warnt vor einer weiteren Eskalation in der Region. Foto: Kay Nietfeld/dpa

18.02 Uhr: Mehrere arabische Staaten haben ein Ende der Gewalt gefordert – gleichzeitig aber auch scharfe Kritik an der israelischen Politik geäußert. Das Golfemirat Katar etwa machte alleine Israel für die Eskalation verantwortlich und verwies auf "ständige Verletzungen der Rechte des palästinensischen Volkes“, wie die staatliche Nachrichtenagentur QNA am Samstag berichtete.

Saudi-Arabien forderte ein sofortiges Ende der Eskalation. Gleichzeitig warnte die Regionalmacht vor einer "Entziehung der legitimen Rechte des palästinensischen Volkes“. Mit den zwei heiligsten Stätten des Islams gilt das sunnitische Königreich in der arabischen Welt als wichtige Schutzmacht der Palästinenser. Gleichzeitig laufen derzeit Gespräche zwischen dem einflussreichen Ölstaat und Israel unter US-Vermittlung über eine mögliche Normalisierung ihrer Beziehungen. Dies könnte Experten zufolge folgenreiche Veränderungen in der Region auslösen.

17.43 Uhr: Der UN-Koordinator für den Friedensprozess im Nahen Osten, Tor Wennesland, hat große Sorge um die Zivilbevölkerung in Israel und im Gazastreifen. In einer Erklärung aus Jerusalem rief der Norweger am Samstag alle Beteiligten zur Zurückhaltung auf. "Dies ist ein gefährlicher Abgrund, und ich appelliere an alle, sich davon zurückzuziehen“, teilte Wennesland mit.

Hamas entführt Israelis – darunter auch Soldaten

17.14 Uhr: Kämpfer der islamistischen Hamas haben nach Angaben des israelischen Militärs Israelis in den Gazastreifen entführt. Darunter seien auch Soldaten, bestätigte am Samstag ein Sprecher der Armee, ohne Angaben zur Zahl der Entführten zu machen. Zuvor kursierten in sozialen Medien zahlreiche Videos von israelischen Geiseln.

16.46 Uhr: FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann fordert die Überprüfung aller Hilfen für den palästinensischen Gaza-Streifen. "Die Existenz des jüdischen Staates Israel zählt zu Recht zum untrennbaren Kernbestand deutscher Staatsräson", sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses am Samstag unserer Redaktion. "Deshalb muss dieser feige Angriff der Hamas auf unschuldige Zivilisten unbedingt zum Anlass genommen werden, alle für den Gaza-Streifen bestimmten deutschen, EU- und UN-Hilfsgelder gründlichst auf ihre Verwendung zu überprüfen.“ Jegliche Verwendung für antiisraelische oder antisemitische Zwecke müsse vollständig ausgeschlossen sein.

16.16 Uhr: Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind mindestens 100 Menschen ums Leben gekommen. Dies berichteten israelische Medien am Samstag unter Berufung auf medizinische Kreise. Rund 900 weitere seien verletzt worden.

Die israelische Luftwaffe beschoss als Reaktion auf den Großangriff Ziele der Organisation im Gazastreifen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza von Samstagnachmittag 198 Menschen getötet und mehr als 1600 verletzt. Die Hamas wird von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestuft.

Bundesregierung beruft Krisenstab ein – Lufthansa storniert Flüge

15.45 Uhr: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nach einem Telefonat mit dem israelischen Staatspräsidenten Isaac Herzog seine Solidarität mit Israel bekundet. „Israel muss sich gegen einen brutalen Terror verteidigen“, teilte Steinmeier am Samstag mit. Wegen des Großangriffs tritt im Auswärtigen Amt der Krisenstab der Bundesregierung zusammen. "Unser besonderes Augenmerk gilt der Sicherheit der deutschen Staatsangehörigen vor Ort", so ein Sprecher. Die Lufthansa hat bereits reagiert und Flüge nach Tel Aviv gestrichen. Nach einem letzten Flug von Tel Aviv nach Frankfurt am Main am Samstag seien alle weiteren Flüge von und nach Israel für den Tag gestrichen worden, sagte ein Unternehmenssprecher.

„Wir beobachten permanent die aktuell sehr dynamische Sicherheitslage in Tel Aviv und stehen in engem Kontakt mit den Behörden“, betonte der Sprecher. Die Sicherheit der Fluggäste und Crewmitglieder habe für Lufthansa oberste Priorität.

Hamas feuert Raketen auf Israel – Netanjahu spricht von „Krieg“

15.30 Uhr: Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas erklärte am Morgen den Beginn einer „Militäroperation“ gegen Israel. Hamas habe beschlossen, israelischen „Verbrechen“ ein Ende zu setzen, sagte der Militärchef Mohammed Deif in einer Botschaft.

Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant teilte mit: „Die Hamas hat an diesem Morgen einen schweren Fehler begangen und einen Krieg gegen den Staat Israel begonnen“. Die israelische Armee kämpfe allerorten „gegen den Feind“. Die israelische Luftwaffe beschoss Ziele im Gazstreifen. Dutzende Kampfjets seien an dem Angriff beteiligt gewesen, teilte ein Sprecher der israelischen Armee mit. 17 Militäranlagen und vier Kommandozentren der Hamas seien angegriffen worden.

Israel: Armee will Tausende Reservisten mobilisieren

Nach einem Raketenangriff aus Gaza-Stadt steigt Rauch aus der israelischen Stadt Mazkeret Batya auf. Foto: Ilia Yefimovich/dpa

14 Uhr: Armeesprecher Hecht sagte, die Armee sei dabei, Tausende von Reservisten zu mobilisieren. Man werde dabei den passenden Ort und die passende Zeit bestimmen. „Wir verstehen, wie schwerwiegend die Lage ist, aber wir wollen auf bedachte Weise reagieren“, so Hecht.

Man sei auch auf mögliche Angriffe an Israels Nordgrenze vorbereitet. Er betonte, die Proteste gegen die Justizreform hätten keinerlei Auswirkungen auf die Bereitschaft der Armee. „Jeder, der eingezogen wird, wird kommen“, sagte der Militärsprecher. „Dies ist ein schlimmer Moment für Israel.“

Wie genau die militanten Palästinenser trotz strenger Grenzkontrollen nach Israel vordringen konnten, war zunächst unklar. Hecht sagte, es seien unter anderem Gleitflieger eingesetzt worden. Die Zahl der Angreifer konnte er nicht benennen. „Es waren nicht ein oder zwei.“

Israel feiert gerade das jüdische Fest Simchat Tora (Freude der Tora). Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wollte im Verlauf des Tages Sicherheitsberatungen mit Vertretern des Verteidigungsministeriums und der Armee abhalten.

Israelische Soldaten in der Nähe von Aschkelon. Foto: Ohad Zwigenberg/AP/dpa

Israel: Massiver Raketenangriff kam unerwartet

Der massive Angriff aus dem Gazastreifen kommt unerwartet. Die Lage besonders im besetzten Westjordanland hatte sich allerdings zuletzt wieder zugespitzt. Seit Donnerstag waren dort vier Palästinenser bei eigenen Anschlägen oder Konfrontationen mit der Armee getötet worden.

Die Sicherheitslage in Israel und dem Westjordanland ist seit langem angespannt. Seit Jahresbeginn wurden 27 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener bei Anschlägen getötet. Im selben Zeitraum kamen mehr als 200 Palästinenser bei israelischen Militäreinsätzen, Konfrontationen oder nach eigenen Anschlägen ums Leben.

Israel hatte 1967 das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Die Palästinenser beanspruchen diese Gebiete für einen unabhängigen Staat Palästina mit dem arabisch geprägten Ostteil Jerusalems als Hauptstadt.

Gewaltsame Proteste an der Gaza-Grenze

An der Gaza-Grenze war es im vergangenen Monat mehrfach zu gewaltsamen Protesten gekommen. Dabei wurden auch Sprengsätze auf Soldaten geworfen, mehrere Palästinenser wurden durch Schüsse verletzt. Die israelische Luftwaffe griff angesichts der Vorfälle mehrmals Posten der im Gazastreifen herrschenden militanten Palästinenserorganisation Hamas an.

Im Gazastreifen leben mehr als zwei Millionen Menschen nach UN-Angaben unter sehr schlechten Bedingungen. Die von EU, USA und Israel als Terrororganisation eingestufte Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Macht an sich gerissen. Israel verschärfte daraufhin eine Blockade des Küstengebiets, die von Ägypten mitgetragen wird. (bee/bekö/afp/dpa)

