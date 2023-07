Israels Verteidigungsminister bemüht sich um „Konsens“

Tel Aviv Seit Monaten spalten Pläne der Regierung in Israel weite Teile der Gesellschaft. Das bringt Tausende wütende Menschen auf die Straßen.

Kurz vor einer entscheidenden Abstimmung im Parlament hat sich Israels Verteidigungsminister Joav Galant im Streit über den Umbau der Justiz eingeschaltet. „Galant ergreift aktuell Maßnahmen, um einen breiten Konsens zu erreichen und die Sicherheit des Staates Israel zu gewährleisten“, hieß es auf Nachfrage aus seinem Büro.

Zuvor hatte der israelische Fernsehsender Channel 12 berichtet, Galant arbeite daran, eine für Montag geplante Abstimmung über ein Kernelement der umstrittenen Pläne seiner Regierung zu verschieben.

Dem Bericht zufolge will er bei Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mehr Zeit für einen Kompromiss mit den Gegnern bewirken. Am Freitag hatten mehr als 1000 Reservisten der Luftwaffe in einem Brief angekündigt, nicht mehr zum Dienst zu erscheinen, sollte das Gesetz verabschiedet werden. Das Schreiben löste innerhalb des Militärs Medienberichten zufolge die Sorge aus, in dem Bereich nicht mehr voll einsatzfähig zu sein. Ein Sprecher des Militärs schrieb auf Twitter, die Auswirkungen würden derzeit überprüft.

ביטחון אזרחי מדינת ישראל נשען על משרתי הסדיר ומשרתי המילואים, אלה טובי אנשינו ואנו מלאי הערכה לתרומתם.



בצה״ל התקבל בשעות האחרונות מכתב החתום על ידי למעלה מ-1,100 שמות הכתובים בראשי תיבות של אנשי מילואים בחיל האוויר.

צה״ל בודק את הפרטים ובהתאם יבחן את המשמעויות. — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) July 21, 2023

Mehrere Minister aus der Regierung verurteilten die Drohung der Reservisten und betonten, sich nicht darauf einzulassen. Finanzminister Bezalel Smotrich schrieb auf Facebook: „Ein Land, das sich den Drohungen der Generäle unterwirft, wird tatsächlich zu einem Land, das von einer Militärjunta regiert wird.“

Netanjahu hatte Galant im März entlassen, nachdem dieser öffentlich zu einem Stopp der Pläne aufgerufen und davor gewarnt hatte, dass die nationale Sicherheit schweren Schaden nehmen könnte. Auf seine Entlassung folgten heftige Proteste und ein Generalstreik. Der Regierungschef setzte damals die Pläne aus, Galants Entlassung wurde später rückgängig gemacht.