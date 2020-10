Jenaer Verfassungsrechtler: Parlament muss beteiligt werden

Der Jenaer Verfassungsrechtler Michael Brenner hält es für ein verfassungsrechtliches Problem, dass der neuerliche Lockdown ohne Beteiligung des Parlaments beschlossen wurde: „Wenn die Gesellschaft jetzt wieder so weit heruntergefahren wird, dann kann man sich schon fragen, ob man nicht den Bundestag hätte beteiligen müssen“, so der Inhaber des Lehrstuhls für Deutsches und Europäisches Verfassungs- und Verwaltungsrecht an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Im Frühjahr habe man die reine Exekutivmaßnahme noch damit begründen können, „dass keiner so genau wusste, was das Coronavirus ist und wie man es in den Griff bekommt“. Jetzt sei man aber ein halbes Jahr weiter und müsse die Legislative wieder mit ins Boot holen. Dass der Thüringer Landtag dem Lockdown, den am Mittwochabend trotz anderslautender Ankündigungen auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) befürwortete, vor einer neuen Verordnung der Landesregierung zustimmen soll, begrüßt Brenner: „Dann ist immerhin die parlamentarische Beteiligung sichergestellt. Dann haben die vom Volk gewählten Abgeordneten zumindest ihre Position durch einen Parlamentsbeschluss kundgetan. Das ist schon mal mehr, als solche Exekutivbeschlüsse einfach nur auszuführen.“

Beschlüsse zum Teil-Lockdown voraussichtlich am Dienstag

Brenner stört sich nicht so sehr daran, dass sich das Parlament erst im Nachgang zu Ramelows Zustimmungen mit den Corona-Einschränkungen befasst: Im Bundestag wie im Landtag werde zwar vieles nur abgenickt, was die jeweiligen Regierungen zuvor entschieden haben; doch das stehe auf einem anderen Blatt. „Wenigstens aber haben die Abgeordneten dann von ihrem Stimmrecht Gebrauch gemacht“, so der Verfassungsrechtler.

Der Landtag soll voraussichtlich am Dienstag in einer Sondersitzung die Beschlüsse zum Teil-Lockdown billigen. Thüringen ist damit das einzige Bundesland, dass das Parlament einbezieht.

Verfassungsrechtler über Corona-Kontrollen: „Die Polizei darf nicht einfach so in die Wohnung“

Lockdown tritt in Thüringen nun doch ohne Landtagsbeschluss in Kraft