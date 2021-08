Jetzt live: Diskussionsrunde „Smart City und neue Mobilität – Fahren ohne Fahrer“

Seit zwei Jahren ist Gera eine von 13 „Smart Cities“ in Deutschland. Was das für die Mobilität der Zukunft bedeutet, diskutieren Experten hier im kostenlosen Livestream.

Seit zwei Jahren ist Gera eine von 13 „Smart City“-Modellstädten. Das wohl bekannteste Aushängeschild des Projektes ist EMMA, der autonome Bus ohne Fahrer.

Ist das schon die Zukunft des öffentlichen Personennahverkehrs? Was bedeutet eigentlich autonomes Fahren? Wie weit sind wir in Deutschland damit? Verbessert es das Leben in einer Stadt? Und was müssen Kommunen tun, um wirklich Smart City zu werden?

Am Beispiel von Gera wird das in einer Runde mit Expertinnen und Experten diskutiert, die Moderation übernimmt OTZ-Chefredakteur Jörg Riebartsch. Hier können Sie die Veranstaltung im kostenlosen Livestream ansehen.