Gotha. Vor 30 Jahren: Johanna Köhler zieht für die CDU in die Volkskammer ein. Sonnabends bereitet sie ihre Schüler auf das Abitur in Französisch vor.

Johanna Köhler: „Wir hatten einen Fulltime-Job. Und was für einen!“

Johanna Köhler, Jahrgang 1939, ist an der Gothaer Arnoldischule Lehrerin für Französisch, Latein und Englisch, als sie im März 1990 in die Volkskammer gewählt wird. Der CDU in der DDR gehört die gebürtige Sonnebergerin schon seit 1968 an. Seit 1979 ist sie im Gothaer Kreistag engagiert. Johanna Köhler ist deshalb zunächst „sehr überrascht“, dass ihr von der CDU im Bezirk Erfurt ein Platz auf der Liste angeboten wird.

„Nach einem sehr kurzen Wahlkampf“ steht fest, dass Johanna Köhler es in die Volkskammer geschafft hat. „Wir hatten uns bei der CDU und in der Allianz für Deutschland darauf eingestellt, konstruktive Opposition zu sein. Wir waren selbst sehr erstaunt am Abend des 18. März, dass wir der ganz klare Sieger waren“, stellt sie im Rückblick fest. Mit dem Einzug in das Parlament zeigt sich rasch, dass eine Berufsausübung nebenher nicht möglich ist. Allerdings will sie auch nicht sofort aus dem Schuldienst ausscheiden. Grund dafür sind die Abiturienten jenes Jahres.

„Wir mussten einen Kompromiss finden“, sagt sie mit Blick auf die Jugendlichen, die sie 1990 in Französisch zur Prüfung führen will. Weil sie die einzige im Kollegium ist, die dieses Fach unterrichtet, trifft sich die Volkskammerabgeordnete mit ihren Schülern in den Wochen bis zum Abitur sonnabends. In den Tagen dazwischen ist sie in Berlin in hohem Maße eingespannt. „Wir hatten einen Fulltime-Job. Und was für einen!“, sagt sie über diese „arbeitsreiche Zeit“: Die Volkskammer wird in den wenigen Monaten ihres Bestehens mehr als 160 Gesetze verabschieden. Hervorstechend ist dabei neben dem Beschluss zur Einheit, der in der Nachtsitzung zum 23. August gefällt wird, auch zuvor schon die Verfassungsänderung zur Bildung der Länder und die Unterzeichnung des Staatsvertrags über die Schaffung einer Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. „Vorher gab es schon etwas, was ich für sehr wichtig halte: Die Erklärung der Volkskammer Mitte April 1990 zur Verantwortung der Deutschen in der DDR zu ihrer Geschichte und die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze.“ Beides sei von zentraler Bedeutung gewesen, „für jeden weiteren Fortgang der Verhandlungen“ auf dem Weg zur Einheit Deutschlands, macht sie deutlich. Am 21. Juni 1990 verabschieden gleichlautend Volkskammer und Bundestag die Erklärung zur Westgrenze Polens. Im November 1990 kommt es zum deutsch-polnischen Grenzvertrag und 1991 folgt der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag.

Die Einheit ist das Ziel. „Interessant war, dass man am Anfang als Abgeordnete noch gar nicht die zeitliche Abfolge absehen konnte. Das war wie ein Uhrwerk, das immer schneller läuft“, sagt sie. Und: „Dieser schnelle Schnitt war gut so, denn danach hatte sich die Weltlage schon wieder verändert – gerade im Blick auf die SU“, betont sie. Hätte die Volkskammer auf einen längeren Weg zu Einheit gepocht, „hätte es nicht mehr diese Möglichkeiten der Verhandlung gegeben“, ist die Politikerin überzeugt. „Und dann wäre möglicherweise die Chance einer ausgesprochen friedlichen Veränderung, die es nur einmal in einem Jahrhundert gab, verspielt gewesen.“ Insofern sei für sie der 3. Oktober 1990 ganz klar ein Tag zum Feiern gewesen – und er ist es immer noch, stellt sie fest.

Für die Lehrerin in Gotha wird mit dem Eintritt in die Volkskammer Politik in Vollzeit zur festen Größe. Nach der Wiedergründung der Länder stellt sie sich zur Landtagswahl in Thüringen und gehört dort der CDU-Fraktion zwei Legislaturperioden lang an. Zudem ist sie kommunalpolitisch aktiv.