Der Deutsche Feuerwehrverband (DFV) stellt sich an die Seite des Thüringer Landesverbandes, der in der Kritik steht, weil der AfD-Rechtsaußen Björn Höcke auf seiner Delegiertenversammlung ein Grußwort halten durfte.

„Für die demokratischen Grundwerte der Feuerwehren und Feuerwehrverbände ist es wichtig, jeglichen antidemokratischen Handlungen keine Chance zu geben“, heißt es in einer Stellungnahme des Verbandes. Auch der Thüringer Feuerwehrverband habe sich so verhalten. Denn grundsätzlich würden, heißt es vom DFV, beim Thüringer Verband nur feuerwehrthematische Grußworte zugelassen. Auch Höcke hatte zu Feuerwehrthemen gesprochen, u.a. zu einer AfD-Feuerwehr-Initiative im Landtag. Ein großer Teil des DFV-Präsidiums war bei der Veranstaltung.

Jugendfeuerwehr kritisiert Auftritt

Indes distanziert sich die Thüringer Jugendfeuerwehr sehr deutlich von Höcke. In einer Stellungnahme heißt es: „Wir stehen für eine vielfältige, selbstbestimmte und engagierte Jugend und dulden keinerlei Rassismus, Nationalismus und politischen Extremismus in unseren Reihen.“ Deshalb hätten Vertreter der Jugendfeuerwehr bei Höckes Rede „demonstrativ den Saal verlassen. Auch wir hätten uns gewünscht, dass dies von einer größeren Anzahl an Delegierten getan worden wäre“.

Andreas Kaczur, Leiter der Landesgruppe Thüringen der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft (DFeuG), hofft indes, dass bei einer weiteren Delegiertenversammlung des Verbandes andere Akzente gesetzt werden. „Wir bieten gern an, den entstehenden Raum durch ein Grußwort der Fachgewerkschaft zu füllen“, sagte er dieser Zeitung. Möglicherweise könne der Verband auch anderen Organisationen wie THW und DLRG die Möglichkeit geben, vor einem breiten Publikum zu reden – und dafür auf die Grußworte der Fraktionen verzichten. In diesem Jahr war die Gewerkschaft als Interessenvertreterin der Berufsfeuerwehren nicht zur Delegiertenversammlung eingeladen.

