Jugendliche diskutieren über Flucht und Asyl

Die Schüler der neunten und zehnten Klasse der Regelschule in Wurzbach gehen in sich. Sie denken darüber nach, in welchen Ländern es sich aktuell gut leben lässt und in welchen nicht. Warum könnte es Gründe zur Flucht geben? Das ist ein Teil des „goals connect“ Workshops zum Thema Flucht und Asyl, an dem sie sich beteiligen.

Vier Schulen aus dem Saale-Orla-Kreis nehmen in dieser Woche daran teil. Den Start machte am Montag die Gemeinschaftsschule in Triptis. Die Kinder und Jugendlichen steigen meist mit unterschiedlichem Wissen um die Politik der Welt in den Workshop ein, wie der Initiator Chris Häßner aus Erfahrung weiß. Seit 2010 gibt es „goals connect“ e.V., der von Häßner gegründet wurde. Nachrichten schauen die meisten kaum, von vielen Themen hätten sie aber zumindest schon einmal gehört. Fluchtrouten seien recht unbekannt, das wollen sie in den Workshops auch ändern.

Welche Länder sind sicher und welche sind es nicht? Darüber diskutiert die neunte Klasse der Regelschule Wurzbach. Foto: Dominique Lattich

Der Verein hat sich überlegt, auch für Lehrer Schulungen anzubieten, damit sie aktuell im Stoff stehen. Gut leben, denken die Schüler, kann man in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch England und Japan wären passende Orte. Sie diskutieren. Gibt es auf Hawaii viele Geschäfte, in denen es genug und alles an Nahrungsmitteln gibt? „Klar, die leben ja nicht im Busch“, sagt ein Mädchen. „Aber es ist so abgeschottet?“, „Wenn man das aber will?“, „Sicher so gut ausgestattet wie Wurzbach“, spekulieren zwei Jungen bis ihnen Chris ein Bild auf dem Mobiltelefon zeigt, das er gerade gegoogelt hat. „Wolkenkratzer!“, sagen sie erstaunt. „Okay, es gibt mehr Läden als in Wurzbach“, resümieren die Neuntklässler.

Als nächstes schätzen sie ein, welche Länder und Städte eher nicht sicher sind. Afghanistan, Kenia und Syrien fallen den Schülern zuerst ein und sie diskutieren darüber, wie sicher oder unsicher derzeit diese Gegenden sind.

Währenddessen moderieren eine Etage darüber in der zehnten Klasse die beiden Vereinsmitglieder Matthias und Kathrin eine andere Runde. Gerade wird ein Vortrag ausgewertet. Auf den Bildern waren Schlauchboote zu sehen, auf denen Flüchtlinge versuchen in ein anderes Land zu kommen. Ihre Vorstellung davon, wieviel so ein Schlauchboot in Marokko kosten könnte, weicht weit von dem ab, was Matthias sagt. Statt 50 oder 100 Euro seien es mehrere tausend Euro. Auch richtige Schwimmwesten seien nicht billig.

Vereinsmitglied und Workshopbetreuerin Kathrin Rieese wertet mit der zehnten Klasse die Ergebnisse ihrer Abstimmungen zum Thema Asylrecht aus. Foto: Dominique Lattich

„Es ist eine sehr offene und empathische Klasse“, schätzt Matthias in der Pause ein. Eine Vorstellung davon, was sie an dem Projekttag erwarten würde, hatten sie im Vorfeld nicht. „Aber sie freuten sich darauf eine Plattform für offene Diskussionen zu haben“, fand er heraus. Die nächste Übung wird ein Rollenspiel sein. Alle Schüler der zehnten Klasse befinden sich im Bundestag, zwei der Jugendlichen moderieren die Diskussion zu einem eigenen Asylgesetz.

Am Vormittag haben sie Gründe gesammelt, warum Menschen flüchten könnten. Doch bedeutet das gleich Asyl zu gewähren? Für Krieg gibt es ein ja. Für Armut nicht. Wenn die medizinische Versorgung in einem anderen Land besser ist und Leben retten könnte, was im eigenen Land nicht möglich wäre, dann würden die Schüler auch hier Asyl gewähren. Kein Asyl gibt es für die Fluchtgründe sexuelle Orientierung, wirtschaftliche Situation, Hunger, Klimawandel, Arbeit, Angst. Asyl würden sie für Verfolgung von Minderheiten, religiöse und politische Verfolgung geben. Auch dem Familiennachzug stimmen sie zu.

Die Neuntklässler haben diese Abstimmung etwas später. Anders als bei der zehnten Klasse würden sie beispielsweise für Hunger und sexueller Orientierung Asyl gewähren. Am Ende lösten die betreuenden Vereinsmitglieder von „goals connect“ auf, wie die Bundesregierung in Wirklichkeit entschieden hat.