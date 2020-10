Justizministerin fordert in Erfurt Demokratiefördergesetz

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (l.) und Thüringens Innenminister Georg Maier (r.) waren am Montag in Erfurt unterwegs. Sie besuchten das Stadtteilzentrum am Herrenberg aber auch das THW in Erfurt.

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat das Bundeskabinett aufgefordert, noch in dieser Legislaturperiode ein Demokratiefördergesetz auf den Weg zu bringen. „Es geht um nichts weniger, als diese Demokratie“, sagte die SPD-Politikerin am Rande eines Besuches an diesem Montag in Erfurt.