Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) will mehr investieren.

Kabinett einigt sich auf Konjunkturpaket: Das soll in Thüringen gefördert werden

Die Thüringer Landesregierung hat sich auf rund 60 Investitionsmaßnahmen im Umfang von insgesamt 300 Millionen Euro geeinigt. Das Kabinett will das Konjunkturprogramm an diesem Dienstag endgültig beschließen. Der Landtag, in dem die rot-rot-grüne Minderheitskoalition auf die Stimmen der oppositionellen CDU angewiesen sind, soll das Paket ab diesem Freitag gemeinsam mit dem Haushaltsplan für 2021 beraten.