Niederlage für Donald Trump im Streit um seine Steuerunterlagen: Der Oberste Gerichtshof der USA hat den Weg frei gemacht für eine Herausgabe von Steuerdokumenten des Ex-Präsidenten an den Kongress.

Wahlkampf US-Präsidentschaft 2024: Kanye West will mit Trump antreten

Washington. Rapper Kanye West hat Interesse an der Präsidentschaftskandidatur für 2024 angemeldet. Er soll Donald Trump ein Angebot gemacht haben.

Nach Donald Trump hat mit dem schwarzen Rap-Milliardär Kanye West ("Ye") bereits ein zweiter US-Promi Interesse an einer Präsidentschaftskandidatur für 2024 angemeldet.

Während Trump seinen Schritt bei der zuständigen Wahl-Kommission bereits offiziell gemacht hat, bewegt sich der zuletzt durch heftige anti-semitische Sprüche aufgefallene und dadurch bei Geschäftspartnern wie Adidas in Ungnade gefallene Afro-Amerikaner noch im Verlautbarungsstatus. Weil West nach eigenen Angaben psychisch schwer krank ist, muss man seine Wortmeldungen mit Vorsicht genießen.

Das könnte Sie ebenfalls interessieren: US-Präsidentschaftswahl 2024: Trump kündigt Kandidatur an

Kanye West bietet Donald Trump den Vize-Präsidentenposten an

Trump darf wieder zu Twitter - will aber nicht

Dazu gehört auch, dass der 45-Jährige bei einem Besuch in Mar-a-Lago Trump am Dienstagabend angeboten haben soll, sein „running mate” in zwei Jahren zu werden.

Sprich: West geht als Nr. 1 ins Rennen um das Weiße Haus und der 76-jährige Ex-Präsident begnügt sich mit der Bewerbung für den Vize-Präsidentenposten. So jedenfalls schreibt es West, der sich „Ye” nennt, auf seinem neuerlich durch Elon Musk persönlich entsperrten Twitter-Konto. Eine Bestätigung von Trump dafür gibt es nicht.

Insider halten die Konstellation laut US-Medien für „abwegig”. Nicht mal eine Bewerbung, bei der West als „Vize” bei Trump huckepack führe, sei auch nur im Ansatz realistisch.

Lesen Sie auch: Schusswaffen in den USA: Aus der Geschichte nichts gelernt

Kanye West bekam 2020 jedeglich 60 000 Stimmen

West, der nach seiner Trennung von Social-Media-Star Kim Kardashian zunehmend erratischer geworden ist, hatte kurz vor der Präsidentschaftswahl 2020 eine Kandidatur als Parteiunabhängiger lanciert und mickrige 60 000 Stimmen gezogen.

Als beunruhigend beschreiben US-Medien, dass West mit Milo Yiannopoulos einen einschlägig beleumundeten Rechtsextremisten für seine (angebliche) Präsidentschaft-Kampagne angeheuert haben soll. Auch Wests Nähe zu dem Antisemiten, Rassisten und weißen Nationalisten Nick Fuentes, der mit ihm bei Trump in Mar-a-Lago war, sei ein Zeichen, wie weit Kanye West inzwischen „abgedriftet” sei, schreiben Beobachter auf Twitter. - diha

Dieser Artikel erschien zuerst bei morgenpost.de.