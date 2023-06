Olaf Scholz kommt nach Thüringen: Kanzlergespräch mit Lesern in Erfurt

In Erfurt will Bundeskanzler Olaf Scholz mit unseren Lesern ins Gespräch kommen.

Erfurt. Bundeskanzler Olaf Scholz will am 10. August in Erfurt mit unseren Lesern über deren Sorgen und Nöte diskutieren.

Inflation, Energiekrise, Heizungs-Wirrwarr, Ukraine-Krieg – was beschäftigt derzeit die Menschen, welche Sorgen und welche Nöte haben sie? Und vor allem – welche Fragen? Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will mit unseren Leserinnen und Lesern darüber ins Gespräch kommen. Auf seiner Reise durch alle Bundesländer kommt er am 10. August nach Erfurt und lädt – voraussichtlich am frühen Abend – zum Kanzlergespräch ein.

Ob Migration, Ampel-Streit, Fachkräftemangel oder der Umgang mit Künstlicher Intelligenz, es gibt keine vorgegebenen Themen. Diskutiert werden soll, was die Teilnehmer ansprechen. Den Bundeskanzler interessiert, was die Menschen in ihrem Alltag bewegt, was ihnen wichtig ist. Olaf Scholz möchte von ihren Anliegen und Erwartungen an die Politik hören und auf ihre Fragen antworten. Es geht um gegenseitiges Zuhören, Wertschätzung und Offenheit.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und so funktioniert es: Bewerben Sie sich bis zum 30. Juni online für die Teilnahme. Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Jede Anmeldung gilt nur für die jeweilige Person. Bei mehr Einsendern als freien Plätzen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Teilnehmer des Gespräches mit dem Bundeskanzler werden rechtzeitig informiert.

Bewerbungen sind ab sofort hier möglich: