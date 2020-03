Katrin Wörpel hat als neue Bürgermeisterin von Ilmtal-Weinstraße überall ihre Anhänger

Auch wenn es für Katrin Wörpel (parteilos), die Gewinnerin bei der Bürgermeisterwahl in der Ilmtal-Weinstraße in Summe keine Idealwerte jenseits der 90 Prozent gab, ging die Wahl am Sonntag eindeutig aus. Nach einem Kommunikationsproblem zwischen Landgemeinde und Landesamt für Statistik, stehen die Einzelergebnisse der Wahllokale am Dienstag nun fest.

Zuvörderst muss aber festgestellt werden, dass die Wahlbeteiligung trotz der vorherrschenden Verunsicherung durch die Corona-Pandemie überraschend gut für eine Einzelwahl war, bei der es „nur“ um die Wahl des Bürgermeisters ging. Die höchste Wahlbeteiligung wurde in Nirmsdorf erreicht, hier gingen 50 von 70 Wahlberechtigten an die Urne, was 71,4 Prozent Wahlbeteiligung entspricht. Gute Werte erreichte die Beteiligung auch in Liebstedt (59,7 Prozent), in Willerstedt (58,4 Prozent) und Oberreißen (57,1 Prozent).

Deutlich seltener machten aber die Kromsdorfer von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Dort wurden nur 437 von 1223 Stimmen abgegeben, was einer Wahlbeteiligung von 35,7 Prozent entspricht. Unterdurchschnittlich häufig vom eigenen Wahlrecht Gebrauch machten außerdem die Bürger in Oßmannstedt (43,1 Prozent), Mattstedt 44,4 (Prozent) und in Rohrbach (45,7 Prozent). Alle anderen Wahllokale bewegten sich zwischen den genannten Werten. Besonders interessant waren aber die Stimmabgaben auf die Bewerber. Sie legen den Schluss nahe, dass die 50-jährige Verwaltungsmitarbeiterin nicht nur in Summe (60,8 Prozent), sondern auch in jeder Ortschaft auf eine breite Unterstützerschaft zählen darf.

Ihre besten Ergebnisse erhielt Katrin Wörpel in Nirmsdorf (83,7 Prozent) und Rohrbach (76,3 Prozent). Am „schlechtesten“ schnitt sie in Niederroßla ab, wo sie auf 52,3 Prozent kam. Lokalmatador Karsten Müller (CDU; Gesamtergebnis: 16,3 Prozent) konnte dort nur 37,8 Prozent der Wähler mobilisieren. Sein bestes Ergebnis in einem Wahllokal hatte Andreas Weise (Freie Wähler Ilmtal-Weinstraße; Gesamt: 22,9 Prozent) in Oßmannstedt mit 36,6 Prozent.