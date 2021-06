Kaum Corona-Testverweigerer an Schulen

Erfurt. In Thüringen wurden bisher kaum Corona-Testverweigerern der Zugang zur Schule verwehrt.

Die Zahl der Schüler in Thüringen, denen es untersagt wurde, die Schule zu betreten, weil sie keinen Corona-Test machen wollten, hält sich in Grenzen. „Die Fallzahlen von ausgesprochenen Betretungsverboten sind sehr gering“, sagte ein Sprecher von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) dieser Zeitung. Eine Statistik dazu gebe es noch nicht, sei aber geplant.

Elternbeschwerden wegen der Regelungen erreichen die Schulen nach Ministeriumsangaben in etwas größerer, aber immer noch vergleichsweise geringer Zahl. Im Schulamtsbereich Mitte, gebe es „hartnäckige Testverweigerer im unteren zweistelligen Bereich“. In Südthüringen seien 28 schriftliche Anfragen zu dem Thema beantwortet worden. Die Referenten in den Schulämtern kümmerten sich auch telefonisch darum. Zudem würden Probleme „natürlich zuvorderst auf Schulebene direkt gelöst“.

Klageverfahren sind dem Ministerium zufolge in den Schulamtsbereichen Ost, Süd, Mitte und West nicht vorgekommen. Im Bereich Nord seien zwei Verwaltungsgerichtsverfahren erfolgreich für den Freistaat abgeschlossen worden.

Die CDU-Landtagsfraktion kritisiert derweil die hohe Fehlerquote bei den Lollitests in den Schulen. „Das liegt daran, dass Lehrer nicht fachgerecht eingewiesen wurden“, sagte Fraktionsvize Christian Tischner dieser Zeitung. Dadurch komme es zu Anwendungsproblemen. „Der Bildungsminister wird beim Gesundheitsschutz seiner Verantwortung nicht gerecht“, bemängelt Tischner.

In einer Mail des Schulamts Ostthüringen an die Schulleiter heißt es, die hohe Fehlerquote sei bekannt und werde geprüft. Liege sie bei 40 bis 50 Prozent solle das Deutsche Rote Kreuz informiert werden.

Holters Sprecher Felix Knothe widerspricht und sagt, die Kritik entbehre jedweder Grundlage. Die aktuelle Quote ungültiger Selbsttests liege bei ­sieben Prozent. Schulungsmöglichkeiten seien sogar nachgebessert worden.