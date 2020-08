Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kehmstedt wählt neuen Bürgermeister: Merx legt Amt nieder

Die Gemeinde Kehmstedt muss sich einen neuen ehrenamtlichen Bürgermeister wählen. Das hat jetzt Nordhausens Landrat Matthias Jendricke (SPD) am Rande eines Pressetermins angekündigt. Demnach verlasse Gemeindechef Uwe Merx (Freunde der CDU) nach zehn Jahren im Amt seinen Posten auf eigenen Wunsch. Wie das Landratsamt nun im Amtsblatt mitgeteilt hat, soll sein Nachfolger am Sonntag, dem 27. September, gewählt werden. Am selben Tag wird nach aktuellem Stand auch die Gemeinde Großlohra ihren Bürgermeister wählen. Der eigentlich vorgesehene Termin am 22. März war durch die Corona-Pandemie kurzfristig abgesagt worden. Für eine eventuelle Stichwahl in Kehmstedt wie auch in Großlohra wurde vom Landratsamt der 11. Oktober festgelegt.