Keine früheren Weihnachtsferien in Thüringen

Anders als in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen ist in Thüringen wegen der Corona-Pandemie bislang kein früherer Start in die Weihnachtsferien geplant. „Für Thüringen steht das Thema derzeit weiterhin nicht zur Debatte", sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) auf Anfrage dieser Zeitung. Das Infektionsgeschehen sei aktuell dynamisch.

„Jetzt über Corona-Maßnahmen in über vier Wochen zu diskutieren, ist nicht nur verfrüht, sondern sachlich auch nicht begründbar“, so Holter. Einige Thüringer Schulen setzen jedoch bereits variable freie Tage ein, um die Ferien eher beginnen zu lassen. „Die variablen Ferientage stehen allen Thüringer Schulen in jedem Jahr zur freien Verfügung“, erläuterte der Minister. Wie diese gelegt würden, sei „eine Entscheidung in der Hoheit der Schule“. Gewerkschaft unter stützt Haltung des Ministers Rückendeckung für Holters Linie kommt von der GEW. Weil nicht mehr alle Eltern ausreichend viele Urlaubstage hätten, stelle sich die Frage der Betreuung, sagte die Landeschefin der Bildungsgewerkschaft, Kathrin Vitzthum dieser Zeitung. Und sollte es dann eine Betreuung gebe, werde möglicherweise nicht das Ziel erreicht, die Klassen früher voneinander zu trennen. Auch Sachsens Kultusminister Christian Piwarz (CDU) warnte vor einem „Betreuungsproblem“. Der Thüringer Lehrerverband sagte dagegen jüngst, da es nicht um die massenhafte Verschiebung von Ferienzeiten gehe, könnten diese beiden Tage sicher von den Eltern gut organisiert werden. Nordrhein-Westfalen war bei der Ferienverlängerung vorangegangen. Um den Familien ein möglichst unbeschwertes Weihnachtsfest zu ermöglichen, habe man sich entschieden, den 21. und 22. Dezember freizugeben, hatte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) mitgeteilt. In Baden-Württemberg hatte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Schulen aufgerufen, die Weihnachtsferien durch bewegliche Ferientage um zwei Tage nach vorne zu verlängern.