Keine Maskenpflicht? Neue Corona-Verordnung für Thüringer Schulen und Kitas

In den Unterrichtsräumen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung laut neuer Corona-Verordnung nicht erforderlich (Symbolbild).

Erfurt. Das Thüringer Bildungsministerium hat neue Corona-Regeln für den Regelbetrieb von Kindergärten und Schulen beschlossen. Was nun für Personal, Kinder und Eltern gelten soll.

Mit Beginn des neuen Schuljahres soll in Thüringer Kindergärten und Schulen trotz anhaltender Pandemie der reguläre Betrieb wieder möglich sein. Das geht aus der neuen Corona-Verordnung des Bildungsministeriums hervor, die am 31. August in Kraft tritt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog