Aus Sicht des Gemeinde- und Städtebunds Thüringen stehen den Kommunen im Freistaat angesichts vieler Einnahmeverluste im Zuge der Corona-Krise in nächster Zeit schwierige Entscheidungen bei der Haushaltsplanung bevor (Symbolbild).

Erfurt. Für Thüringens Kommunen bringt die Corona-Krise viele Sorgen mit sich. Kürzungen könnten bestimmte Bereiche empfindlich treffen. Die rot-rot-grüne Koalition will das möglichst verhindern.

"Keine Stelle, wo Kürzungen nicht weh tun" – Finanzsorgen plagen Kommunen in Pandemie

Den Kommunen stehen aus Sicht des Gemeinde- und Städtebunds Thüringen in nächster Zeit schwierige Entscheidungen bevor. "Es gibt viele Einnahmeausfälle, viele haben wegen der Corona-Krise weniger Bußgelder wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung eingenommen, und Steuereinnahmen gehen zurück", sagte der Geschäftsführer Ralf Rusch. Dazu kämen schwierige Planungsmöglichkeiten mit Blick auf die Entwicklung der Pandemie und die Eindämmungsmaßnahmen. "Es sind unsichere Zeiten – eine ganz neue Situation und keiner weiß genau, was der richtige Weg ist. Das trifft die Kommunen auch in der Haushaltsplanung." Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog