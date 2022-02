Keinen Hass in Thüringen zulassen

Erfurt. Wie man jetzt in Vereinen auf ein Miteinander von Ukrainern und Russen in Thüringen hofft.

Es herrscht Krieg: Es sei so schwer, diesen Satz auszusprechen, sagt Elena Eremenko. „Die Welt ist am Donnerstag eine andere geworden.“ Sie stammt aus Russland und leitet in Erfurt den „Verein für Integration Gagarin“, die Mitglieder kommen aus Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Viele sind Ukrainer, viele sind Russen. Ein Kulturverein, in dem sich vor allem Kinder mit Kultur und Sprache beschäftigen, die zumindest für ihre Eltern und Großeltern eine gemeinsame Verbindung ist. Oder hat der russische Überfall auf die Ukraine diesem Miteinander in der gemeinsamen neuen Heimat ein Ende gesetzt? Sie haben sich im Verein, erzählt Elena Eremenko, in all den Jahren immer gegenseitig geholfen, wenn jemand ein Problem hatte. Sie ahnt, welche schmerzhafte Zeit die ukrainischen Familien jetzt durchleben. „Wir müssen es schaffen, dass wir uns alle gegenseitig stützen, dürfen nicht zulassen, das zwischen uns Hass einzieht“, sagt sie. „Die politischen Überzeugungen mögen unterschiedlich sein, aber sie dürfen nicht unsere persönlichen Beziehungen zerstören. Das ist jetzt unsere Verantwortung unseren Kindern gegenüber.“

Mit Kultur Grenzen überwinden

Darauf hofft auch Michail Berman der in Jena die Multikulturellen Integrationsgruppe leitet. Die Mehrheit der Mitglieder stammt aus einstigen GUS-Ländern, Russisch sei die Sprache ihres Miteinanders. Er selbst kommt aus Belarus. „Bei uns gehört es schon immer zum Prinzip, Politik aus dem Verseinleben herauszuhalten“, sagt er. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Putins Aggressionspolitik uns hier in Jena entzweit.“ Er ahnt aber auch, wie schwer es sein kann, mit all den Ängsten und Emotionen in diesen Tagen. „Aber Kultur konnte schon immer Grenzen überwinden.“

Russische Zivilgesellschaft unterstützen

Die Fäden nicht abreißen lassen: dafür setzt sich die deutsch-russische Freundschaftsgesellschaft seit Jahren ein. Städtepartnerschaften, Verbindungen zwischen Schulen, davon gebe es in Thüringen etwa 30. Ohnehin wurde es immer schwieriger, solche Kontakte zu halten. Es ist wohl jetzt nicht die Stunde, um nach ihrer Zukunft zu fragen. Der russische Überfall auf die Ukraine hat alles verändert. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende Günter Guttsche hofft trotzdem, dass solchen Verbindungen eine Chance bleibt. Man habe von russischen Partnern in diesen Tagen gehört, dass sie diesen Krieg Putins ablehnen. „Diese Stimmen der Zivilgesellschaft müssen wir doch unterstützen“, sagt er.

Etwa 2600 ukrainische Staatsangehörige leben in Thüringen, rund 4400 Russen. Dazu viele Menschen beider Nationalitäten, die einen deutschen Pass haben. Einige von ihnen gehören zur Gemeinde der russisch-orthodoxen Kirche in Weimar. Nationalität, sagt Priester Michael Rahr, habe bei ihnen nie eine Rolle gespielt. Jeder der Trost und Zuversicht in diesen Tagen in seiner Kirche sucht, werde sie dort finden. Beim nächsten Gottesdienst werden sie gemeinsam für den Frieden beten.