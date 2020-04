Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klante für Lockerung bei Badebetrieb

Die Vorbereitung der Mitte Mai beginnenden Badesaison läuft auf Hochtouren. „Dies birgt Brisanz in sich“, sagt Stephan Klante (CDU), Kreisvorsitzender des Gemeinde- und Städtebundes: „Noch nie war das Öffnen der Freibäder so wichtig wie in diesem Jahr“. Aufgrund der eingeschränkten Reisemöglichkeit wollen sich die Menschen in den Freibädern erholen.

„Dies erfordert eine zeitnahe Entscheidung des Landkreises“, betont er. In den Allgemeinverfügungen würden Regelungen wie die Maskenpflicht und das Abstandsgebot festgelegt. „Keine Kommune wird imstande sein, diese Regelungen wie den Abstand von 1,5 Metern im Schwimmbecken zu überwachen und so das Einhalten der Auflagen zu gewährleisten“, sagt er.

Aus diesem Grund bedürfe es dringend einer Entscheidung, unter welchen Bedingungen ein Öffnen der Bäder möglich ist. Klante spricht sich für ein Aussetzen dieser Regelungen im Einzelfall aus.