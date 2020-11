Klare Kante: Frauen sind die besseren Chefs

Von den 2.133.378 Millionen Thüringern waren im vergangenen Jahr dem Landesamt für Statistik zufolge knapp 51 Prozent Frauen. Das ist zugegebenermaßen nur ein knapper Vorsprung gegenüber den Männern. Und vielleicht wäre er gar nicht der Rede wert. Wenn sich dieses Verhältnis nur ansatzweise in wichtigen Positionen widerspiegeln würde.

Doch wie in der freien Wirtschaft, wo die Schaltstellen der Macht in der Regel mit Männern besetzt sind, haben die Frauen auch in der Landesverwaltung das Nachsehen. Zumindest dort, wo es besonders viel zu sagen und zu verdienen gibt.

Natürlich sind die Gründe unterschiedlich.

Nicht jede Frau strebt eine steile berufliche Karriere an. Sie kümmert sich um Kinder und Familie. Und zwar nicht nur, weil der Mann es so will, sondern aus eigenem Antrieb. Doch nicht selten ist es auch anders. Da würden weibliche Mitarbeiter gerne beruflich aufsteigen, werden jedoch von Männern daran gehindert. Entweder weil der Vorgesetzte lieber den männlichen Kollegen fördert, oder weil der Personalchef im Zweifel sich eher für einen Mann entscheidet. Schließlich könnte die Frau ja schwanger werden und ausfallen.

Solche Benachteiligungen darf es zwar eigentlich nicht geben. Davor sollen Gleichstellungsgesetze schützen. Aber irgendeinen Dreh gibt es schon, um sie zu umgehen. Und vor allem: Wo kein Kläger, da kein Richter. Bisweilen ergeben sich Frauen in ihr Schicksal. Insgesamt trauen sie sich oft weniger zu.

Dabei sind weibliche Führungskräfte, das belegen Studien immer wieder, die besseren. Sie zeichnen sich nicht nur durch Integrität und Ehrlichkeit aus, sie sind belastbarer und besser, wenn es darum geht, sich und andere zu entwickeln.

Viele Chefs haben das mittlerweile erkannt. Bislang sind es aber noch nicht genug. Das muss sich ändern. e.otto@tlz.de

