Klassiker modern interpretiert: Bereits viel tolle Rezepte bei der „Thüringer Backzeit“

Mit einer Zutatenliste und der genauen Anleitung, damit das Nachbacken auch garantiert gelingt.

Diesmal werden die schönsten Leserrezepte für Kuchen, Torten und Kleingebäck für festliche Anlässe gesucht, Geburtstage, Jubiläen oder Familienfeiern. Da dürfen Buttercreme- und Marzipantorte ebensowenig fehlen wie die Versunkenen Kirschen von Ilona Deutscher aus Jena: „Zur Jugendweihe unserer Tochter standen viele leckere Thüringer Kuchen – in kleine Stückchen geschnitten – auf dem Tisch. Eines fand Helena besonders lecker: den Schneewittchen-Kuchen. Seitdem hat sie ihn schon des Öfteren auf unterschiedliche Art und Weise nachgebacken. Bei jeder Verkostung denken wir an den schönen Nachmittag zurück.“

Auch Liesa Dennhardt aus Weißensee probiert beim Backen gern neue Ideen aus: „Die Lübecker Marzipantorte ist für mich ein echter Festtagsklassiker. Ich liebe es aber, traditionelle Rezepte neu zu interpretieren und habe ihr neuen Schwung verliehen – mit einer Mohnfüllung sowie frischen Himbeeren“, verrät die leidenschaftliche Hobbybäckerin. Doch die Konkurrenz ist groß: Bis 20. Juni werden die schönsten Rezepte für Kuchen, Torten oder Kleingebäck zu festlichen Anlässen gesucht. Zu gewinnen gibt es drei Küchenmaschinen von Kitchen-Aid.

Eine Jury entscheidet: Wessen Rezept es in die Top 50 schafft, der bekommt einen Platz auf den Seiten der „Thüringer Backzeit“, die am 14. August erscheint. Wer aufs Cover kommt, ist eine Überraschung – die Gewinnerin oder der Gewinner erfährt davon erst am Tag der Veröffentlichung.

Eingereicht werden die Rezepte inklusive Backanleitung und Zutatenliste auf: www.tlz.de/backzeit