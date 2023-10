Klimagesundes Verhalten: Der hitzige Streit geht ums Ganze

Erfurt. Mehr oder weniger Klimaschutz ist für viele Menschen eine Identitätsfrage: Cornelia Betsch, Leiterin des Instituts für klimagesundes Verhalten an der Universität Erfurt, stellt im Interview Erkenntnisse ihrer Forschungen vor.

Während der Pandemie hat Cornelia Betsch dazu geforscht, wie Regierungen Corona-Schutzmaßnahmen kommunizieren sollten, damit sie von möglichst vielen Menschen akzeptiert werden. Für ihre damalige Arbeit wurden Betsch, die an der Universität Erfurt Professorin für Gesundheitskommunikation ist, mit dem Deutschen Psychologiepreis und dem Thüringer Forschungspreis ausgezeichnet.

Seit Anfang 2023 gibt es unter ihrer Führung an der Uni Erfurt das Institut für klimagesundes Verhalten. Im Interview mit unserer Zeitung spricht sie darüber, ob der Streit um mehr Klimaschutz den Streit um die Corona-Maske abgelöst hat – und darüber, ob sie das 1,5-Grad-Ziel von Paris noch für erreichbar hält.

Frau Betsch, was haben Sie heute schon fürs Klima getan?

Ich bin mit dem Fahrrad an die Uni gefahren…

Würden Sie sagen, das tut auch Ihrer Gesundheit gut?

Unbedingt. Ich hatte kürzlich Corona und ich merke, dass ich langsam wieder auftrainieren muss. Da ist Fahrradfahren eine gute Wahl.

Es ist wohl kein Zufall, dass Fahrradfahren gut für die eigene Gesundheit und für das Klima ist, oder?

Es gibt viele Verhaltensweisen, die für das Klima und für die Gesundheit gut sind. Denken Sie nur an die Ernährung. Es ist eine gute Idee, weniger Fleisch zu essen. Die Fleischindustrie ist für ganz viele klimaschädliche Emissionen verantwortlich – und gut für die Gesundheit ist übermäßiger Fleischkonsum auch nicht. Es ist ja seit Langem bekannt, dass zu viel Fleischessen unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigt.

Dieses Beispiel ist im Bratwurstland-Thüringen ziemlich heikel…

Die wissenschaftlichen Fakten zu den Folgen von hohem Fleischkonsum stimmen natürlich in Thüringen ebenso wie in allen anderen Teilen der Welt. Worauf Sie anspielen, ist aber ganz wichtig: Wie gesund oder klimagesund wir uns verhalten können oder wollen, hat viel mit unseren kulturellen Gewohnheiten zu tun. Die sind uns lieb und wichtig und sehr lange haben wir uns über deren Folgen gar keine Gedanken gemacht. Und wenn nun Menschen kommen und sagen „Ihr müsst jetzt weniger Fleisch essen!“, dann löst das Ärger und Trotz aus, bei manchen Menschen sogar Gegenbewegungen, die dann sagen: „Jetzt erst recht!“ Das macht klimagesundes Verhalten zu einer sehr diffizilen Angelegenheit…

… die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen nun genauer erforschen wollen. Warum braucht es dafür ein eigenes Institut?

Das Besondere an unserem Institut ist, dass wir auf das weite Feld Klima aus einer sozial- und verhaltenswissenschaftlichen Perspektive schauen. Für uns ist also der Mensch der Ausgangspunkt. Wir haben das in der Corona-Pandemie gesehen: Wenn der Mensch Teil des Pro­blems und Teil der Lösung ist, dann müssen wir diesen Menschen auch so gut es geht verstehen.

Zugespitzt gefragt: Warum ist es so schwierig, Menschen zu klimagesundem Verhalten zu bringen?

Lassen Sie mich zwei Gründe herausgreifen. Zum einen spielen die äußeren Rahmenbedingungen und sozialen Normen eine Rolle. Wenn Sie in eine Kneipe gehen und da sind acht von zehn Gerichten mit Fleisch und eins ist Nachtisch, dann macht das etwas mit Ihrer Bereitschaft, sich gesund oder klimagesund zu ernähren. In einer solchen Umgebung werden Sie auch kaum beobachten können, dass viele Leute bereit sind, weniger Fleisch zu essen, denn dort können Sie es schlicht nicht. Zum anderen schwingt immer die Frage mit, wer mir sagt, dass ich mich ändern soll.

Gibt es da Paralleln zur Coronazeit?

In der Pandemie gab es eine extreme Politisierung von Gesundheitsverhalten. Vor der Pandemie war Impfen insbesondere im Osten etwas, worüber sich die allermeisten Menschen gar keine Gedanken gemacht haben. Es wurde ärztlich empfohlen und dann wurde das gemacht. Dann hat sich das völlig gedreht. Impfen wurde etwas Politisches. Nicht mehr die Ärzte haben gesagt, es sei eine gute Idee, sich impfen zu lassen, sondern Politiker. Das hat zu einer massiven Ablehnung von Impfungen bei vielen Menschen insbesondere im Osten beigetragen, weil deren Vertrauen in die Politik etwas geringer ist. So konnte man durch das Auslassen der Corona-Impfung politische Opposition ausdrücken, und damit auch …

… Identität.

Genau!

Und beim Klima ist es inzwischen auch schon so?

Da haben wir auf jeden Fall auch schon eine erhebliche Polarisierung, klar.

Ist Klima so gesehen das neue Corona?

Wir haben dazu eine Studie gemacht. Viele Menschen identifizieren sich damit, wie sie zum Klimaschutz stehen. Ob man für mehr oder weniger Klimaschutz ist, ist für viele wichtig für ihre Identität, es ist nah am Herzen. Das schafft enormes Potenzial für Gruppenkonflikte. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man versucht, zu verstehen, wie man Menschen vielleicht doch noch zu einem klimagesünderen Verhalten bringen kann, ohne zu stark zu polarisieren, für ihr eigenes Wohl und zum Wohle des Planeten.

Also: Wie geht das?

Wir müssen zum Beispiel bessere Wege finden, entscheidende, wissenschaftsbasierte Informationen an die Menschen zu bringen. Bei den Hitzewellen im Sommer wissen viele Menschen überhaupt nicht, dass sie bei so hohen Temperaturen besonderen Risiken ausgesetzt sind. Wüssten sie das, würden sie vielleicht klimagesünder leben und sich selbst besser schützen. Das wird aber nicht reichen.

Sehen Sie große Überschneidungen zwischen dem Milieu, das die Gefahr von Corona relativiert hat, und dem, das mehr Klimaschutz ablehnt?

Da gibt es schon große Überschneidungen. Klimaforscher sagen aber, es gebe gar nicht mehr so viele Menschen, die den menschengemachten Klimawandel wirklich leugnen.

Wirklich? Aus der AfD kommen regelmäßig solche Stimmen. Und diese Partei erfährt nicht nur in Ostdeutschland erheblichen Zuspruch…

Das stimmt, und in unseren Daten sehen wir auch, dass Personen, die bei der nächsten Wahl die AfD wählen würden, sich am wenigsten sorgen, ob das 1,5 Grad-Ziel noch erreichbar ist. Wissenschaftler beobachten eine Verschiebung: Erst wurde geleugnet, dass Temperaturen steigen, dann, dass das menschengemacht ist und nun sind wir in der Phase, in der behauptet wird, die Situation sei nicht so schlimm wie behauptet, vorgeschlagene Maßnahmen seien nicht effektiv oder brächten mehr Schaden als Nutzen. Wir nennen das in der Forschung kognitive Dissonanz: Sehr viele Menschen wissen, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Aber es gibt keine Einigkeit darüber, wie man damit umgehen soll, da gehen die Meinungen sehr stark auseinander. Und wenn ich zwei Dinge glaube, die nicht zusammenpassen, blende ich eine Sache aus oder verändere den Glauben an eine dieser zwei Sachen so, dass es schon irgendwie zu passen scheint.

Das 1,5-Grad-Ziel gilt als wesentlicher Marker für die Frage, ob es ein gesundes, stabiles Klima noch geben kann. Halten Sie dieses Ziel noch für erreichbar – da Sie doch wissen, wie schwer sich viele Menschen derzeit mit klimagesundem Verhalten tun?

Ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass da noch was geht. Klimaforscher sagen ja auch: Es ist möglich. Allerdings brauchen wir dazu auch eine andere Diskussionskultur. Sie haben es gerade gesagt, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was mehr klimagesundem Verhalten im Wege steht. Wir müssen stattdessen viel mehr dazu übergehen, eine Vorstellung davon zu entwerfen, wie genau diese klimagesunde Zukunft aussehen kann und was sie uns bringt. Damit meine ich jetzt nicht so platte Sätze wie: „In jeder Krise steckt auch eine Chance.“ Ich meine: Wir können uns super vorstellen, wie ätzend es wäre, nicht mit dem Auto zum Wocheneinkauf zu fahren. Aber wir haben derzeit noch viel zu große Probleme, uns Alternativen vorzustellen.

Ein Wissenschaftler in Australien hat mit Klimawandelleugnern gesprochen und gefragt, wie das Leben 2050 wäre, würden alle geplanten Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt, das war 2012. Die Befragten nahmen an, dass es mehr Jobs geben würde und dass es mehr soziale Wärme zwischen den Menschen gäbe, die Gesellschaft sich also positiv entwickeln würde. An so etwas lohnt es sich anzuknüpfen. Wo wollen wir hin, was ist das gute Leben im Wandel? Solche Zukunftserzählungen brauchen wir.

