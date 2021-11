Berlin. Die Welt schaut gespannt auf den COP-26-Gipfel in Glasgow. Hier ist der genaue Zeitplan, was wann bis zum 12. November stattfindet.

Der Weltklimagipfel im schottischen Glasgow geht bis zum 12. November. Hier eine Übersicht über die Tagesprogramme:

Montag und Dienstag, 1. und 2. November: Auftritt der Staats- und Regierungschefs

Beginn des Weltgipfels der Staats- und Regierungschefs. Bei der zweitägigen Veranstaltung geben Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron rund dreiminütige Statements zur Bekämpfung des Klimawandels ab. Dabei sollen sie darlegen, wie sie die Kohlendioxidemissionen begrenzen wollen. Konkret: Es geht darum, wie der globale Temperaturanstieg bis Ende des Jahrhunderts auf 1,5 Prozent gedeckelt werden soll. Lesen Sie hier: Klimawandel: So könnte die wichtige CO2-Speicherung gelingen

Mittwoch, 3. November: Gelder für den Klimaschutz

Die finanziellen und wirtschaftlichen Aspekte der Klimapolitik stehen im Mittelpunkt. Der Tag beginnt mit einer Veranstaltung zu der Frage, wie öffentliche und private Gelder für den Klimaschutz lockergemacht werden können. Um 12 Uhr treten die 65 Finanzminister und -ministerinnen der „Koalition für Klimaschutz“ hinter verschlossenen Türen zusammen. Deutschland wird durch den geschäftsführenden Bundesfinanzminister und möglichen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vertreten. Lesen Sie mehr: Klimaschutz: Warum nachhaltig gut für Unternehmen ist

Donnerstag, 4. November: Die weltweite Umstellung auf erneuerbare Energien

Im Mittelpunkt steht die Energiewende: „Die globale Umstellung auf saubere Energien beschleunigen“ heißt der Titel der Hauptveranstaltung. Es geht um politische Vorschläge zum Ausstieg aus der Kohle, zum Ausbau erneuerbarer Energien und zur Steigerung der Energieeffizienz.

Freitag, 5. November: Jugend und Klimaschutz

Die Veranstaltung „Jugend und öffentliches Empowerment“ hat das Engagement der Jugend in Klimafragen zum Thema. Um 17.30 Uhr findet der Jugendklimagipfel auf der COP 26 statt. Ebenfalls auf der Tagesordnung: der Schutz der Ozeane.

Samstag, 6. November: Naturschutz und nachhaltige Landnutzung

Der Klimagipfel beschäftigt sich mit Naturschutz und nachhaltiger Landnutzung. Leitfrage: Wie kann beides in Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens gebracht werden? Darüber hinaus findet weltweit ein Globaler Aktionstag fürs Klima statt. In Glasgow rechnet man mit bis zu 100.000 Demonstranten. Lesen Sie hier: Forscher wollen Mammut und Elefant kreuzen - für Klimaschutz

Sonntag, 7. November: Konferenzpause

Freier Tag.

Montag, 8. November: Schäden des Klimawandels

An diesem Tag stehen die Folgen des bestehenden Klimawandels im Blickpunkt. Motto der Veranstaltung: „Praktische Lösungen zur Anpassung an die Klimaauswirkungen und zur Bewältigung von Verlusten und Schäden.“

Dienstag, 9. November: Gleichstellung der Geschlechter

Der Tag hat zwei Hauptthemen. Erstens: „Gender - Fortschritte bei der Gleichstellung der Geschlechter und die volle und sinnvolle Beteiligung von Frauen und Mädchen an Klimaschutzmaßnahmen“. Zweitens: „Wissenschaft und Innovation - Demonstration, dass Forschung und Technologie Lösungen für den Klimaschutz liefern können, um die erhöhten Ziele zu erreichen und zu beschleunigen.“

Mittwoch, 10. November: Emissionsfreier Transport - weltweit

Im Mittelpunkt steht das Thema Mobilität. Die Hauptveranstaltung beschäftigt sich mit der Frage, wie der globale Übergang zum emissionsfreien Transport gelingen kann. Die Gespräche drehen sich um die Zukunft des Straßenverkehrs, der Schiff- und Luftfahrt.

Donnerstag, 11. November: Grüne Transformation der Städte und Regionen

Der vorletzte Tag des Klimagipfels behandelt die grüne Transformation der Städte und Regionen. Es geht darum, wie Häuser und Gebäude künftig klimakonform gebaut werden sollen. Weiteres Thema: die Schaffung einer widerstandsfähigeren Umwelt. Lesen Sie mehr: Heizung: Wann sich die energetische Sanierung rechnet

Freitag, 12. November: Wie konkret ist die Schlusserklärung?

Ende der Verhandlungen. Mit Spannung erwartet wird, was in der Abschlusserklärung steht. Erfolg oder Misserfolg der COP 26 in Glasgow entscheidet sich an der Frage, wie konkret die Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels ausfallen.