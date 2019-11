„Fridays for Future“: Weltweiter Klimastreik am 29. November

Es war die wohl größte Demonstration zur globalen Erwärmung in der Geschichte: Am 20. September gingen auf Initiative der Bewegung „Fridays for Future“ Millionen Menschen überall auf der Welt auf die Straße, um für bessere Klimapolitik zu demonstrieren.

Mehrere Tausend Aktionen in mehj als 150 Ländern widmeten sich dem Thema Klimaschutz. Ein riesiger Erfolg für Aktivistin Greta Thunberg und „Fridays for Future“, an den die Aktivisten im November anknüpfen wollen: Am 29. November ist der nächste weltweite Klimastreik geplant.

Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum globalen Klimastreik – zur letzten weltweiten Demo, zu Rechten von Schülern und Arbeitnehmern und zu den Zielen, für die die Menschen auf die Straße gehen.

Weltweiter Klimastreik – Warum wird gestreikt?

Beim letzten Streik am 20. September hatte das vor allem zwei Gründe. In Berlin tagte an dem Tag das Klimakabinett. Die Bundesregierung stellte ihr Klimapaket vor, das bis heute vor allem bei den Grünen in der Kritik steht.

Außerdem war der bevorstehende Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York, zu dem auch Greta Thunberg per Jacht anreiste, Anlass für die Demo. Der UN Climate Action Summit 2019 hatte eingeladen, „um die Umsetzung des Klimaübereinkommens von Paris zu beschleunigen“ und so den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen“.

Am 29. November wollen die Demonstranten ihre Forderungen den Politikern mit auf den Weg geben, die wenige später in Madrid zur Weltklimakonferenz zusammentreffen (2. bis 13. Dezember). Greta Thunberg hat angekündigt, mit YouTubern zur Konferenz segeln zu wollen.

In Deutschland betonen viele Beteiligte außerdem, dass das Klimapaket der Bundesregierung weiterhin einen Anlass biete, den Protest auf die Straße zu bringen. Der deutsche Hashtag zur globalen Demo: #NeustartKlima.

• Zum Nachlesen: Unser Newsblog zum globalen Klimastreik am 20. September

Wer ruft am 20. September zum Klimastreik auf?

Weltweit rufen Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future zum Klimastreik auf. Ihnen angeschlossen hat sich ein breites Bündnis. Mit dabei sind Umwelt- und Entwicklungsorganisationen wie Greenpeace und Brot für die Welt, zuletzt beteiligten sich aber auch die Evangelische Kirche, die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Kulturrat.

„Den „großen Wurf” kündigte die Bundesregierung für den Klimaschutz an – doch verabschiedet hat die Große Koalition ein unwirksames und sozial ungerechtes Klima-Päckchen.“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Mehr als Tausend Unternehmen und Verbände haben ihre Unterstützung zugesagt. Eine Liste des zivilgesellschaftlichen Bündnisses ist auf der Website www.klima-streik.org abrufbar.

Klimademo – Welche Forderungen haben die Streikenden?

Für Deutschland fordert Fridays for Future, dass der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase spätestens 2035 unterm Strich auf null sinkt – also 15 Jahre früher als bisher geplant. Der Kohleausstieg soll demnach schon bis 2030 vollzogen und eine 100-prozentige erneuerbare Energieversorgung bis 2035 erreicht sein.

Was müssen Arbeitnehmer beachten, wenn sie zum Klimastreik wollen?

Viele Gewerkschaften unterstützen die Streiks zwar, rufen aber nicht explizit dazu auf. Weil es sich nicht um Tarifstreiks handelt, fordern sie nicht dazu auf, die Arbeit niederzulegen. Hintergrund: Rein rechtlich handelt es sich um eine Demonstration, nicht um einen Streik, der ein „erstreikbares“ tarifliches Ziel verfolgt. Von der Arbeit befreit die Demonstration nicht. Beschäftigte müssen daher einiges beachten.

Arbeitnehmer müssen Urlaub nehmen,

während der Mittagspause demonstrieren oder

mit dem Chef über eine Freistellung für den Tag sprechen

Das gilt zumindest, solange das Unternehmen bzw. der Arbeitgeber nicht ausdrücklich zum Streiken aufgerufen hat, wie es einige Unternehmen getan haben.

Ein spezieller Fall sind Kirchenmitarbeiter. Die meisten katholischen Bistümer und evangelischen Landeskirchen in Deutschland wollen ihren Mitarbeitern die Teilnahme an den Klimaprotesten am 20. September ermöglichen.

Eine Umfrage des Evangelischen Pressedienst (epd) unter den 20 evangelischen Landeskirchen und den 27 katholischen Diözesen in Deutschland ergab, dass die meisten Mitarbeiter zwar an den Protesten teilnehmen können, aber dafür nicht vom Dienst befreit werden. Eine Teilnahme ist durch Überstundenausgleich, Urlaub oder Gleitzeit möglich.

Fridays for Future – Dürfen Schüler streiken?

Rein rechtlich: nein. Wie bei allen anderen „Fridays for Future“-Demonstrationen gilt auch an diesem Freitag natürlich die Schulpflicht. Letztlich liegt es aber in der Eigenverantwortung der jeweiligen Schule, wie sie mit Schülern umgeht, die am Freitag nicht erscheinen. In Ausnahmefällen können Schüler wegen der Teilnahme an einer Demonstration beurlaubt werden.

Über Sanktionen für das Fernbleiben vom Unterricht entscheidet jede Schule selbst. Schüler müssen in vielen Fällen wohl mit unentschuldigten Fehlstunden im Zeugnis rechnen. Experten raten Schülern, die mit drakonischen Strafen sanktioniert werden, sich rechtlichen Beistand zu holen. Denn: Die Maßnahmen müssen immer angemessen sein. In Mannheim sollten Bußgelder für Schwänzende verhängt werden – das man dann doch schnell wieder zurück.

Gab es auch vor dem 20. September schon globale Streiks?

Ja. Beim ersten globalen Klimastreik am 15. März 2019 beteiligten sich nach Veranstalterangaben in Deutschland rund 300.000 Menschen, beim zweiten globalen Klimastreik am 24. Mai kurz vor der Europawahl wurden etwa 350.000 Teilnehmer bundesweit registriert. (les/ba/dpa)