Kommentar: Das Dilemma bleibt

Das war gut platziert: Kurz bevor in Thüringen an diesem Montag die finalen rot-rot-grünen Gespräche über eine Minderheitsregierung beginnen, fordert der frühere CDU-Ministerpräsident Dieter Althaus seine Partei auf, eine linke „Projektregierung“ zu stützen. Altbundespräsident Joachim Gauck, der ebenfalls erneut für eine Zusammenarbeit der Union mit der Linken warb, soll nach dem Willen Althaus zwischen den beiden vermitteln.

Die Idee hat etwas. Der Linke Bodo Ramelow, zurzeit nur noch geschäftsführend als Regierungschef tätig, hatte etwas Ähnliches im November vorgeschlagen. Er sprach damals von einer „Expertenregierung“ ohne Beteiligung von SPD und Grünen. Bereits davor, kurz nach der Wahl Ende Oktober, hatte CDU-Landeschef Mike Mohring über eine mögliche gemeinsame Regierung mit der Linken gesprochen. Allerdings lief er damit in seiner eigenen Partei frontal auf.

Mohring hatte in dieser überaus delikaten Angelegenheit zu schnell und unabgestimmt gehandelt. Statt seinem Mentor Bernhard Vogel zu folgen und vorsichtig den Weg zu Gesprächen mit Ramelow vorzubereiten, tat er so, als sei auch eine formale Koalition möglich. Ansonsten tat er so, als bestimme er, der Wahlverlierer, wo es langgehe.

Im Ergebnis verbündeten sich seine alten Gegner mit der Parteirechten und verrammelten per Dekret die Tür zur Linken. Weder Koalition noch Tolerierung: So lautete der einstimmige Beschluss, den auch Mohring mittragen musste. Anschließend begab er sich auf die Suche nach einer eigenen Minderheitsregierung. Auch hier scheiterte er.

Somit gab es bislang kein einziges offizielles Gespräch von CDU und Linken. Stattdessen verfolgt die Unionsfraktion im Landtag gemeinsame Initiativen mit der FDP, um die sich gerade mühsam bildende Minderheitsregierung von Linke, SPD und Grünen in Bedrängnis zu bringen. Dass es gemeinsam mit der AfD zu Mehrheiten gegen Rot-Rot-Grün kommen könnte, nehmen die beiden bürgerlichen Parteien billigend in Kauf.

Ob die Initiative von Gauck und Althaus diese verzwickte Situation noch einmal auflösen kann? Zwar soll Mohring nach Informationen dieser Zeitung in die Pläne der beiden eingeweiht gewesen sein. Doch das Dilemma, das er selbst im Herbst noch vergrößerte, bleibt vorerst bestehen: Öffnet er die CDU zur Linken, dürfte der rechtskonservative Flügel in seiner Partei dieselbe Flexibilität in Richtung AfD verlangen. Das könnte die Union zerreißen.

Doch egal, was jetzt passiert: Das Mindesteste wäre ein echtes, konstruktives Gespräch aller gut Gewillten darüber, was mit diesem Land in den nächsten Jahren passieren soll. Ein erster Termin ist immerhin vereinbart. Am 13. Januar will sich das rot-rot-grüne Bündnis mit CDU und FDP treffen, um über mögliche gemeinsame Projekte zu reden. Zeit wird es.

