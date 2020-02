Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommunen im Kreis Nordhausen beklagen großes Finanzloch

Die Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen in der Gemeinde Werther verursacht Bürgermeister Hans-Jürgen Weidt (pl) schlaflose Nächte. Denn auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen hat die Gemeinde auf Geheiß der Landesregierung zuletzt bewusst verzichtet. Das Geld will die Regierung den Kommunen zur Verfügung stellen. „Für die Maßnahmen in der Zeit von 2018 bis Ende 2019 gibt es eine sogenannte Erstattungsverordnung. Die ist aber sehr komplex und so schwierig aufgebaut, dass es zu einer schnellen Auszahlung der Gelder nicht kommen kann“, erläutert der Bürgermeister. Mit der Folge, dass die Gemeinde noch kein Geld gesehen hat. „Uns fehlen etwa 250.000 Euro, die wir dem Land quasi geliehen haben“, sagt Weidt.

Um die nächsten Straßenbauvorhaben zu finanzieren, hat der Bürgermeister einen Antrag über diese Summe an die Kommunalaufsicht zur Genehmigung eines temporären Überbrückungskredits gestellt. „Für mich stellt sich dabei die Frage, ob wir überhaupt dazu berechtigt sind, dem Land quasi einen Kredit zu gewähren, der nach Erhalt des Geldes sofort abgelöst wird“, gibt Weidt zu bedenken. Er ist nun auf die Entscheidung der Aufsichtsbehörde gespannt. Sollte diese negativ ausfallen, wäre Werther nicht mehr in der Lage, seinen investiven Aufgaben nachzukommen. „Der Verlierer wäre dann der jeweilige Anlieger und Bürger, weil seine Straße nicht dem heutigen Standard entsprechend ausgebaut werden kann“, so Weidt. Das gleiche Problem stellt sich auch in anderen Kommunen des Landkreises. „Das fehlende Geld der Straßenausbaubeiträge hat Auswirkungen auf unsere Liquidität“, bestätigt Heringens Bürgermeister Maik Schröter (CDU). Er hat einen Antrag auf Erstattung von etwa 38.000 Euro für den Ausbau der Bahnhofstraße in Heringen gestellt, aber noch keine Antwort von den Behörden erhalten. Weitere 70.000 Euro fehlen ihm beim geplanten Ausbau der Schulstraße und Kirchberg in Auleben. „Das sind zusammen 108.000 Euro, die wir nicht im Haushalt abbilden können“, führt Schröter an. Die Stadt Ellrich ist noch stärker betroffen. Ihr durch die fehlenden Beiträge entstandenes Finanzloch beträgt sogar 900.000 Euro. Dennoch plant Bürgermeister Henry Pasenow (CDU) keine neuen Kredite. „Alle laufenden Baumaßnahmen wurden nach dem seinerzeit anzuwendenden Rechtsstand geplant und kalkuliert“, sagt er. Mit der Änderung des Kommunalabgabengesetzes gehe die Last der Straßenausbaubeiträge vom Bürger auf das Land über. „Demnach ist eine Schadlosstellung gegenüber dem Land herbeizuführen. Das wird umgesetzt“, betont Pasenow. In der Gemeinde Harztor ist durch die weggefallenen Beiträge ein Einnahmeloch von 50.000 Euro entstanden. „Die derzeit fehlenden Einnahmen werden aus dem laufenden Haushalt kompensiert“, sagt Bürgermeister Stephan Klante (CDU).