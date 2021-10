Krankenhäuser füllen sich: Kinder holen schwere Infekte nach

Erfurt. Die Uniklinik Jena verzeichnet einen massiven Anstieg bei Patienten bis 4 Jahre – und befürchtet Engpässe.

Viele Thüringer Kinder holen derzeit Erkrankungen der Atemwege nach, von denen sie während der Pandemie durch Hygiene und Isolation von Gleichaltrigen verschont blieben. „Am Uniklinikum Jena verzeichnen wir in der Kinderklinik einen massiven Anstieg an Atemwegsinfektionen, vor allem bei den kleinen Kindern. Allein am Wochenende hat es über zehn zusätzliche stationäre Aufnahmen gegeben. Setzt sich dieser Trend fort, stoßen wir schnell an unsere Kapazitätsgrenzen. Deswegen müssen wir uns rechtzeitig an die Situation anpassen“, sagt James Beck, Direktor der dortige Kinderklinik. Die Entwicklung habe man bereits vor Monaten vorhergesehen. Da die Kinder wegen der Pandemie lange isoliert gewesen seien, konnten sie keine Immunabwehr aufbauen. „Das ist die Ursache für die aktuelle Dynamik“, so Beck.

Für Kleinkinder gefährliches RS-Virus auf dem Vormarsch

Beim Thüringer Gesundheitsministerium verweist man auf aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Dort zeigt die Thüringer Kurve des Grippe-Monitors bei den Arztkonsultationen vor allem in der Altersgruppe der 0- bis 4-Jährigen seit sechs Wochen überwiegend steil nach oben auf über 9000 pro 100.000 Einwohner. Allein in der 36. Kalenderwoche hätten sich schwere respiratorische Infektionen (Sari-Fälle) bei Kleinkindern fast verdoppelt. Lediglich in der Vorwoche gab es einen leichten Rückgang. Bei 40 Prozent wurde das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) nachgewiesen. Babys kann es sehr zusetzen, für Erwachsene ist es ungefährlich. „Die Zahl der Sari-Fälle liegt in der Altersgruppe 0 bis 4 Jahre weiter deutlich über den Werten, die üblicherweise zu dieser Jahreszeit beobachtet wurden“, fasst Ministeriumssprecher Frank Schenker die Situation zusammen.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das RKI rechnet mit einem weiteren Anstieg. Ein Strategiepapier der Behörde für das Winterhalbjahr geht von einer „Verschiebung der saisonalen Erkrankungswellen“ und auch von mehr schweren Erkrankungen bei Kindern aus.