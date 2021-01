Kritik an Impfzentren: Thüringer Infektiologe fordert Impfungen durch Hausärzte

Der Erfurter Infektiologe Rainer Lundershausen kritisiert die zentralen Impfstationen - und favorisiert Impfungen durch Hausärzte. "In absehbarer Zeit ist die Verfügbarkeit von zwei Impfstoffen zu erwarten, die keine Lagerung im Tiefkühlbereich erfordern", so Lundershausen. "Das macht die Lagerung dieser Impfstoffe in handelsüblichen Pharmaziekühlschränken möglich."

Die erklärende Ansprache, die Aufklärung und die Durchführung der Impfung in vertragsärztlichen und hausärztlichen Praxen könne zur Förderung der Impfbereitschaft beitragen. Auch die Beurteilung der Impffähigkeit eines Patienten sei durch den regelmäßigen Behandler am sichersten zu entscheiden.

Hausärzte statt Impfzentren

Daher stelle sich die Frage, ob die schnellstmögliche Einbeziehung von Vertrags-, insbesondere Hausärzten in eine dezentrale Impfstrategie der Errichtung von Impfzentren vorzuziehen sei. "Wohl wissend, dass der Impfstoff nicht ausreichend zur Verfügung steht, benötigen wir zur schnellen Erreichung eines Individualschutzes sowie zur effektiven Pandemiebekämpfung eine schnelle und unbürokratische Impfkampagne. Diese sollte durch erfahrene Ärzte in vertragsärztlichen Praxen erfolgen können", fordert Lundershausen.

Dazu erklärt Silke Fließ vom Gesundheitsministerium: "Es gibt aktuell keine zugelassenen Impfstoffe, die in Hausarztpraxen verimpft werden können. Das hängt in erster Linie mit den besonderen Anforderungen an die Lagerung und den Transport der Impfstoffe bei Tiefsttemperaturen zusammen. Zudem werden die Impfstoffe in Mehrdosenbehältnissen geliefert. Das bedeutet, dass der Impfstoff in einem festen Zeitfenster an mehrere Personen verimpft werden muss. Das ist nur über feste Terminvergaben und eine entsprechende Taktung möglich, wie sie durch die Impfstellen und mobilen Teams gewährleistet wird."

Erst bei ausreichend Impfstoff

Rainer Lundershausen sagt, dies sei auch in Arztpraxen möglich. Das Thüringer Gesundheitsministerium versichert aber: "Sobald großflächig Impfstoffe mit geringeren Anforderungen in Einzeldosenabfüllungen verfügbar sind, werden die Impfstoffe - wie sonst auch - über die Apotheken abgegeben und über die niedergelassenen Ärzte verimpft", erklärt Silke Fließ.

