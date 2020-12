Der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) will Klaus Brinkbäumer als Programmdirektor an den Standort Leipzig holen.

Kritik an Spitzenpersonalie im MDR

Im Rundfunkrat der MDR gibt es Kritik an der geplanten Berufung des früheren „Spiegel“-Chefredakteurs Klaus Brinkbäumer zum neuen Programmdirektor in Leipzig. Die Entscheidung im Aufsichtsgremium des Senders soll an diesem Montag fallen.