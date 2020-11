Kritik und Vorwürfe nach „Natourblüte“-Streit im Kreistag

Im Kreistag des Weimarer Landes in der Stadthalle in Apolda wurde am Donnerstagabend erstmalig mit farbigen Kärtchen abgestimmt.

Wurde hier ein nicht tragfähiges Brückenprojekt folgerichtig abgelehnt oder hat sich die Opposition gegen die CDU verschworen? Einen Tag nach der Kreistagssitzung in Apolda ist diese Frage nicht so leicht zu beantworten. Fakt ist, dass statt der Apoldaer „Naturblüte 2.0“ die im Haushalt vorgesehenen 200.000 Euro nun in die Schulhöfe des Landkreises fließen.