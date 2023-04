Künstliche Intelligenz wird an Thüringer Schulen nicht verboten

Der Text-Roboter ChatGPT kann Beiträge verfassen, die von menschengemachten kaum zu unterscheiden sind. Künstliche Intelligenz will Bildungsminister Helmut Holter an Schulen jedoch nicht verbieten, sondern den richtigen Umgang damit lehren lassen.

Erfurt. Bildungsminister plädiert für Unterricht, der richtigen Umgang mit der Technologie vermittelt.

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hat sich gegen ein Verbot von Künstlicher Intelligenz (KI) an Schulen ausgesprochen. „Klar ist: Ein Verbot des Einsatzes von KI in den Schulen wäre realitätsfern und nicht durchsetzbar“, erklärte Holter am Dienstag in Erfurt. Vielmehr komme es darauf an, einen kompetenten Umgang mit KI-Anwendungen für eine erfolgreiche Anwendung in Ausbildung, Beruf und Alltagswelt zu entwickeln. Eine neue Handreichung des Bildungsministeriums für Lehrerinnen und Lehrer soll die wichtigsten Fragen zum Umgang mit KI-Systemen im Unterricht beantworten.

„Schülerinnen und Schülern sollen im Unterricht fundierte und nachhaltige Kompetenzen vermittelt werden, die ihnen auch einen konstruktiven und produktiven Umgang mit der KI ermöglichen“, sagte Holter.

Erster Leitfaden für Lehrkräfte liegt vor

Seit der Veröffentlichung von ChatGPT im vergangenen Jahr wird unter anderem im Bildungs- und Hochschulbereich über den Umgang mit solchen Anwendungen diskutiert. Anwendungen wie ChatGPT können Texte verfassen, die sich von menschengeschriebenen Texten teils kaum noch unterscheiden lassen. Auf Anweisung können sie auch Vorträge schreiben, Gedichte interpretieren oder Lieder komponieren. Befürchtet wird teils, dass zum Beispiel Schüler die Anwendung nutzen, um Hausaufgaben oder andere Lernleistungen vom Computer erledigen zu lassen.

Holter sieht in dem nun herausgegebenen Papier für Lehrkräfte einen ersten Leitfaden für den Umgang mit der Technologie. Er basiert nach Ministeriumsangaben auf Material des Ministeriums für Schule und Bildung Nordrhein-Westfalen.

Zudem soll in Thüringen ein Fortbildungsangebot entwickelt werden. Dafür gibt es laut Ministerium die Initiative „KI in der schulischen und außerschulischen Bildung“.