Kulturstaatsministerin Grütters kritisiert ihre CDU-Kollegen: „Der Preis ist zu hoch“

„Fassungslos“ und „entsetzt“ trat CDU-Politikerin Monika Grütters ans Pult in der Anna-Amalia-Bibliothek. „Ich finde“, so die Kulturstaatsministerin über die denkwürdige Ministerpräsidenten-Wahl fünf Stunden zuvor in Thüringen, „dass dieser Vorgang unser Land spaltet.“

Deutliche Kritik übte sie an Parteifreunden: „Der Preis dafür, die Linke zu verhindern, ist zu hoch, wenn man dafür mit der extremen Rechten zusammengehen muss.“

Das war der Prolog einer Rede, mit der Grütters bei der Klassik-Stiftung die „Weimarer Kontroversen“ eröffnete, mit der diese, so Präsidentin Ulrike Lorenz, „zu einem Zentrum gesellschaftlicher Orientierungsdebatten“ werden will.

Die Orientierung, die Grütters in ihrer gebildeten Rede „Die Macht der Worte“ bot, geht etwa so: „Die Lautstärke der Extremen links und rechts im Meinungsspektrum schwillt an. Die ausgedünnte gemäßigte Mitte verstummt, intellektuell wie gelähmt und sprachlich ordentlich eingehegt.“ In kontroversen Debatten gäben sprachliche Verrohung einerseits und moralisierende Stigmatisierung durch eine falsch verstandene Political Correctness andererseits den Ton an.

Unter anderem mit Victor Klemperers Sprachanalyse „LTI“ gerüstet, sah sie in der AfD eine Partei, „die sich schamlos der Sprache des Dritten Reiches bedient.“ Lügenpresse, Altparteien – alles schon mal dagewesen. Und aus Worten voller Hohn, Hass, Hetze würden längst Taten, wie der Mord an Walter Lübke oder der Anschlag auf die Synagoge in Halle zeigten.

Bislang sei es nicht gelungen, „eine Art diskursive Immunabwehr zu mobilisieren“. Das gesellschaftliche Klima lasse demokratische Selbstheilungskräfte, „also den zivilisierten Streit“, verkümmern. Dafür macht Grütters auch Linke verantwortlich.

„Jene Linke, die Diskriminierung und Ausgrenzung mit Gendersternchen und mit Sprachschöpfungen wie POC („People of color“ statt Farbige – die Redaktion) aus der Welt schaffen wollte, und andere wegen vermeintlich verdächtiger Worte wie Heimat oder Patriotismus der falschen Gesinnung bezichtigte, hat nicht die Diskriminierer und Ausgrenzer, sondern leider die gemäßigte demokratische Mitte zum Schweigen gebracht.“ Das sei ein Eigentor.

Grütters begab sich, absichtlich oder nicht, stellvertretend in die Opferrolle. Sie zitierte den aus allem folgenden „Typus des kleinmütigen, sich hinter Phrasen verschanzenden Angstpolitikers“, den Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen ausmachte.

Das ist alles nicht falsch, aber kaum reflektiert. Als habe „die gemäßigte Mitte“ die Macht des Wortes nie missbraucht. Und schon die Rede von dieser „Mitte“ ist längst das, was Grütters beklagt: Bürokratensprech statt Klartext. Sinnentleert.

