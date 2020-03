Land ist durch Cyberattacken verwundbar

Thüringen ist derzeit besonders verwundbar durch Cyberattacken. Die Coronavirus-Pandemie führt auch zum verstärkten mobilen Arbeiten und damit zu einer angespannteren Gefährdungslage bei elektronischen Angriffen. „Insbesondere durch eine unzureichende technische Ausstattung von Unternehmen und Behörden oder mangelndes Sicherheitsbewusstseins von Mitarbeitern wird Thüringen verwundbar durch Cyberattacken", warnte Stephan Kramer, Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes am Freitag gegenüber dieser Zeitung. Eine der Aufgaben des Verfassungsschutz ist die Spionageabwehr.

Die Herausforderung, kurzfristig möglichst vielen Mitarbeitern Home Office zu ermöglichen, führe definitiv zur Erhöhung digitaler Angriffe. Im Freistaat würden jährlich mehrere Tausend derartige Versuche registriert. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die aktuelle Situation nicht nur von Kriminellen sondern „mutmaßlich auch von staatlichen Cyberakteuren ausgenutzt“, werde, betont Kramer.

Er verweist beispielsweise auf Falschinformationen zur Coronavirus-Pandemie, die in sozialen Medien kursieren. Vor einer Woche habe zudem ein Cyberangriff das IT-System des Universitätsklinikums im tschechischen Brünn lahm gelegt. Dort arbeitet eines von 18 Testlabors für das Coronavirus in Tschechien. „Ähnliche Vorfälle in Deutschland oder Thüringen sind nicht ausgeschlossen“, fügt der Experte an.

Firmen und Behörden müssten aktuell zu jeder Zeit mit Angriffen rechnen und entsprechende Vorkehrungen treffen. Auch bei einer ausgedehnten Nutzung von Home Office müssten die Sicherheitsstandards eingehalten werden.

Eindringlich warnt der Verfassungsschutzchef vor dem Einsatz privater Software, da diese ein weiteres Einfalltor für Cyberangriffe öffnen könne. Besonders wichtig sei das verantwortungsbewusste Handeln der Mitarbeiter.

Die Sicherheitsbehörden müssten qualitativ und quantitativ besser ausgestattet werden, bekräftigt Kramer eine seiner Forderungen. Entsprechender Personalbedarf für den Verfassungsschutz sei in Thüringen seit langem angemeldet.