Land plant eine Selbsttest-Hintertür

Eine Frau hält in einem Covid-19-Testcenter die Probe von einem Rachenabstrich in den Händen. (Symbolbild)

Erfurt. Ungeimpfte werden bei steigender Inzidenz bald negative Coronatests vorlegen müssen. Nach dem Willen des Thüringer Gesundheitsministeriums sollen auch günstige Selbsttests gelten. Doch es gibt einen Haken.

Wenn Ungeimpfte bald in vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens einen negativen Coronatest werden vorlegen müssen, um bei weiter steigenden Inzidenzen Zugang zu erhalten, dann sollen sie nach dem Willen des Thüringer Gesundheitsministeriums dafür auch Selbsttest verwenden dürfen. Das Ministerium wolle, dass eine entsprechende, schon derzeit geltende Regelung in der Thüringer Corona-Verordnung weiter gelte, sagte eine Sprecherin des Gesundheitsministerium unserer Zeitung. Ob sich dieser Wille des Ministeriums am Ende durchsetzen werde, sei allerdings noch offen, räumte sie ein. Die nächste Thüringer Corona-Verordnung wird ab Ende August gelten und muss, ehe sie in Kraft tritt, unter anderem noch im Landtag beraten werden.

Sollte die Regelung tatsächlich so erhalten bleiben, wie sich das Ministerium das vorstellt, würde das – jedenfalls theoretisch – die ausgeweiteten Testpflichten – jedenfalls ein Stück weit – konterkarieren, die Bund und Länder am Dienstag auf einer weiteren Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen hatten. Nach dem entsprechenden Beschluss sollen Ungeimpfte nämlich bei einer Inzidenz von mehr als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt nur dann noch Zugang beispielsweise zu den Innenräumen von Restaurants oder Fitnessstudio erhalten, wenn sie einen aktuellen Corona-Test vorlegen können.

Ein Kalkül hinter diesem Beschluss ist: Wenn Menschen für jeden dieser Besuche erst in ein Corona-Testzentrum oder in eine Apotheke gehen müssen, um sich einen negativen Testbescheid zu holen, werden sich mehr der heute noch Ungeimpften doch für eine Covid-19-Impfung entscheiden – um sich den Aufwand zu sparen und vor allem auch die Kosten, die sie ab Oktober selbst werden tragen müssen. Wie hoch die Kosten für die Durchführung eines solchen Schnelltests für Privatleute dann sein werden, lässt sich derzeit nicht genau sagen. Doch, um eine grobe Vorstellung von der Höhe dieser Kosten zu bekommen, hilft es, sich zu vergegenwärtigen, dass der Bund für jeden durchgeführten Schnelltest derzeit 11,50 Euro an jene zahlt, die den Abstrich abnehmen und analysieren. Für Privatleute dürften die Kosten eher über diesem Satz liegen.

Die Thüringer Regelung würde es Ungeimpften – jedenfalls auf dem Papier – gestatten, sich die Fahrt zu einem Testzentrum und die damit verbundenen Kosten zu sparen. Selbsttests sind derzeit zu Preisen von etwa einem Euro pro Stück im Einzelhandel erhältlich. Die Ungeimpften könnten dann mit einem vor Ort und unter Aufsicht durchzuführenden Selbsttest Zugang zu solchen Bereichen bekommen, für die dann die erweiterte Testpflicht gilt.

Allerdings: Es erscheint einigermaßen unwahrscheinlich, dass sich eine nennenswerte Zahl beispielsweise von Restaurants, Fitnessstudiobetreiber oder Friseuren dazu bereiterklären würde, Menschen einzulassen, bei denen sie die Durchführung des Selbsttests beaufsichtigen müssten. Ob beispielsweise ein Unternehmen diese Option anbiete, bleibe ihm selbst überlassen, erklärte die Sprecherin. „Es steht den Einrichtungen, Veranstaltern oder Betrieben, deren Zutritt mit einem Testerfordernis verbunden sind, weiterhin frei, überwachte Antigentests zur Eigenanwendung auf eigene Kosten oder auf Kosten der Kunden anzubieten oder gar nicht vorzuhalten.“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rechnet unterdessen sogar damit, dass sich viele Unternehmen und ähnliche Einrichtungen dafür entscheiden werden, gar keine Ungeimpften mehr einzulassen – unter anderem deshalb, weil Corona-Schnelltests bei Infizierten ohne Covid-19-Symptome nicht sehr zuverlässig sind. Dass derzeit noch Geimpfte, Genesene und Getestete – die sogenannte 3G-Lösung – rechtlich gleichgestellt werden sollen, sei vor allem der nahen Bundestagswahl zu verdanken, sagte Söder am Dienstag in den Tagesthemen. „2G wird so oder so ab einem bestimmen Zeitpunkt kommen. Mir wäre es lieber jetzt ehrlich darüber zu reden, als es zu vertagen bis nach der Bundestagswahl“, sagte Söder. Bei der 2G-Lösung haben Geimpfte und Genesene mehr Rechte als Ungeimpfte beziehungsweise Getestete.