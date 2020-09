Landkreisen mit vielen Familienunternehmen geht es besser

Erfurt. Viele ländliche Regionen in Deutschland leiden unter Abwanderung – die Jungen gehen fort, die Alten bleiben. Doch wo es viele Familienunternehmen gibt, ist die Lage besser.

In ländlichen Regionen mit vielen Familienbetrieben geht es den Menschen besser als in Gegenden mit weniger Unternehmenspräsenz. Das ergab eine Studie im Auftrag der Stiftung Familienunternehmen. „In ländlichen Regionen mit vielen Firmen in Familienbesitz nimmt die Einwohnerzahl zu und die Abwanderung von jungen Menschen ist geringer. Außerdem weisen sie einen höheren Wohlstand auf, haben höhere Ausbildungsquoten, niedrigere Arbeitslosenzahlen und sind innovativer", sagt Stiftungssprecher Andre Tauber.