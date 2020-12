Landkreistag beklagt „Maulkorb“ vom Sozialministerium

Sozialministerin Heike Werner (Linke) – hier bei einer Pressekonferenz Anfang Dezember – steht eines angeblichen medialen Maulkorbs für die Kommunen in der Kritik.

Erfurt. Die Landkreise in Thüringen sollen ihre täglichen Corona-Meldungen vom Sozialministerium absegnen lassen. Der Landkreistag spricht von einem „Maulkorb in Sachen Corona“.

Als „unerträglichen Eingriff in die Arbeit der Landkreise“ hat der Thüringische Landkreistag eine Regelung im neuen Eindämmungserlass des Sozialministeriums von Heike Werner (Linke) bezeichnet. Den Landräten solle eine „Maulkorb in Sachen Corona“ verpasst werden, hieß in einer Mitteilung vom Donnerstag. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.